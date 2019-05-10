格瑞特維收購Lancer Systems的光纖產品組合

賓夕法尼亞州卡爾普斯維爾--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球首屈一指的電連接器及高性能密封件、複合材料和工程熱塑性解決方案製造商格瑞特維(Greene, Tweed)已收購Lancer Systems的光纖解決方案產品組合及相關的智慧財產權。

過去一年裡，格瑞特維的能源事業部已開始向石油天然氣產業分銷Lancer的光纖產品。此次收購包括Lancer Systems的全部光纖技術，並讓格瑞特維能夠提供符合石油天然氣及國防工業資料傳輸要求的解決方案。

Lancer光纖連接器產品被一流的石油天然氣服務公司指定用在井口出口，也用於其他關鍵應用，例如風力渦輪機中的旋轉接頭。此次收購包括Lancer的Fiber Optic Extreme®，這是一款光學連接系統，能夠耐受25,000磅每平方英寸的工作壓力和高達175°C (347°F)的溫度。

格瑞特維能源副總裁兼總經理Brent Regan表示：「Lancer光纖連接器產品系列可強化我們居於市場領先地位的Seal-Connect®電連接器產品組合。它使得格瑞特維能夠為在極端條件下運行的各種應用提供完整的電氣和資料解決方案，同時提供產品快速開發平臺，以滿足市場對即時資料日益增加的需求。」

關於格瑞特維

格瑞特維(Greene, Tweed)是全球首屈一指的高性能熱塑性塑膠、複合材料、密封件、電連接器和工程零件製造商。格瑞特維在各類市場中擁有150多年的技術專長和商業知識，並與客戶合作開發工程解決方案，以因應具有挑戰性的性能要求和降低整體擁有成本。

格瑞特維的產品在全球銷售和分銷。 查詢詳情，請致電+1.281.765.4500，或瀏覽公司網站http://www.gtweed.com。

關於Lancer Systems

Lancer Systems利用複合材料和陶瓷技術為具有挑戰性、惡劣的環境應用創造有價值的解決方案。憑藉我們橫跨先進武器和零件及複合材料業務領域的工程和製造能力，Lancer提供國防、航空、天然氣和石油產業客戶信賴的創新解決方案。如欲瞭解其他資訊，請致電610.973.2600與Lancer聯絡，或者瀏覽網站：http://www.lancer-systems.com。

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