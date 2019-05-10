格瑞特维收购Lancer Systems的光纤产品组合

宾夕法尼亚州卡尔普斯维尔--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球领先的电连接器及高性能密封件、复合材料和工程热塑性解决方案制造商格瑞特维(Greene, Tweed)已收购Lancer Systems的光纤解决方案产品组合及相关的知识产权。

过去一年里，格瑞特维的能源事业部已开始向石油天然气行业分销Lancer的光纤产品。此次收购包括Lancer Systems的全部光纤技术，并让格瑞特维能够为石油天然气及国防工业提供满足数据传输要求的解决方案。

Lancer光纤连接器产品被领先的石油天然气服务公司指定用在井口出口，也用于其他关键应用，例如风力涡轮机中的旋转接头。此次收购包括Lancer的Fiber Optic Extreme®，后者是一款光学连接系统，能够耐受25,000磅每平方英寸的工作压力和高达175°C (347°F)的温度。

格瑞特维能源副总裁兼总经理Brent Regan表示：“ Lancer光纤连接器产品系列是对我们市场领先的Seal-Connect®电连接器产品组合的补充。它使得格瑞特维能够为在极端条件下运行的各种应用提供完整的电气和数据解决方案，同时提供产品快速开发平台，以满足市场对实时数据日益增长的需求。”

关于格瑞特维

格瑞特维(Greene, Tweed)是全球领先的高性能热塑性塑料、复合材料、密封件、电连接器和工程部件制造商。格瑞特维在各类市场中拥有150多年的技术专长和商业知识，并通过与客户合作开发工程解决方案，以满足具有挑战性的性能要求和降低总体拥有成本。

格瑞特维的产品在全球范围销售和分销。 垂询详情，请致电+1.281.765.4500，或访问公司网站http://www.gtweed.com。

关于Lancer Systems

Lancer Systems利用复合材料和陶瓷技术为具有挑战性的、恶劣的环境应用创造有价值的解决方案。凭借我们横跨先进武器和组件及复合材料业务领域的工程和制造能力，Lancer提供国防、航空、天然气和石油行业值得客户信赖的创新解决方案。如需了解其他信息，请致电610.973.2600联系Lancer，或者访问他们的网站：http://www.lancer-systems.com。

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