Pickard Chilton erhält Zuschlag für Umsetzung von Masterplan und Gestaltung einer städtebaulichen Neuordnung in Stuttgart

NEW HAVEN, Conn.--(BUSINESS WIRE)--Pickard Chilton, ein preisgekröntes Architekturstudio, das für seine innovativen und hochmodernen Entwürfe von Konzernzentralen und Universitätsgeländen bekannt ist, teilte mit, dass es von dem weltweit tätigen Immobilienunternehmen Hines für die Umsetzung des Masterplans und die Gestaltung einer städtebaulichen Neuordnung in der Plieninger Straße 140 in Stuttgart ausgewählt wurde.

Das Architekturbüro erhielt den Zuschlag, nachdem es zur Teilnahme an einem internationalen Wettbewerb eingeladen worden war. Das Projekt umfasst eine städtische Entwicklung von 125.000 m2, die ein Höchstmaß an landschaftlichem Freiraum bieten soll und sich selbst in den breiteren urbanen Kontext des Quartiers integriert. Die Planung integriert eine Reihe zusätzlicher Nutzungen an dem Standort, darunter ein Hotel oder eine Pension sowie eine öffentlich zugängliche bodennahe Ebene, die durch Cafés, Restaurants und Freiräume belebt wird.

Das Konzept des Projekts erhielt den Namen „Die Fuge“ und konzentriert sich auf die Schaffung von neuem, innovativen Büroraum und eines ausgreifenden öffentlichen Raums, der im Zentrum des Masterplans liegt. Die gebogene Form der Fuge in der übrigen städtebaulichen Entwicklung konzentriert die Gebäude an der westlichen und östlichen Seite des Standorts. Die Planung entspricht der Topographie des Standorts und schafft Platz für eine Reihe begrünter Dachterrassen mit integrierten Photovoltaik-Modulen, was die Nachhaltigkeit, die im Zentrum des Projekts steht, unterstreicht.

„Wir fühlen uns geehrt, mit dieser signifikanten Planung zu Stuttgarts Stadtgefüge beitragen zu dürfen“, so William D. Chilton FAIA, RIBA, Chefarchitekt von Pickard Chilton. „Dieses Projekt bietet uns die Möglichkeit, eine städtebauliche Entwicklung der nächsten Generation zu schaffen, die einen positiven Beitrag zum Stadtviertel leistet, wobei wir wichtige ökologische Ziele einbinden, die die Vision unseres Kunden einer nachhaltigen und eindrucksvollen Architektur im 21. Jahrhundert widerspiegeln.“

Der „offene Bürocampus“ der Fuge umfasst flexible und modulare H-förmige Bürogebäude, die Außenhöfe für Abladestellen schaffen und Zugang zu Fahrradabstellmöglichkeiten und anderen Einrichtungen bieten. Dank der inhärenten Flexibilität bei der Planung wird eine langfristige Gebäuderesilienz und Reaktivität auf sich ändernde Marktbedingungen unterstützt.

„Besonders erfreut sind wir über die Schaffung eines neuen, einladenden öffentlichen Raums, der diese Entwicklung definieren wird“, so Chefarchitekt Chilton weiter. „Das Projekt wird einen wesentlichen Beitrag zur Schaffung von dringend benötigtem städtischem Raum in dem Quartier leisten und in die bereits eindrucksvolle Liste der Alternativen öffentlichen Raums in der Stadt, wie z.B. der Schlossgarten und der Höhenpark Killesberg, aufgenommen werden.“

Das Projekt wird von dem internationalen Immobilienunternehmen Hines in Zusammenarbeit mit Pickard Chilton, ARP Architektenpartnerschaft and Glück Landschaftsarchitektur entwickelt.

