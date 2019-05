Partenariat entre Sopra Steria et 7 banques allemandes du réseau Sparda pour la transformation de leur système d’information et le déploiement du produit Sopra Banking Platform

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Sopra Steria (Euronext Paris : SOP), un leader européen de la transformation digitale, annonce avoir été retenu par 7 banques du réseau Sparda en Allemagne afin de mener à bien la transformation de leur système d’information. Dans cette perspective, Sopra Steria projette d’acquérir 51% de leur captive, l’entité chargée du développement, de la maintenance et de l’exploitation du système d’information commun aux banques coopératives du réseau Sparda. Ce partenariat constituera également, pour Sopra Steria, un véhicule de conquête du marché bancaire allemand.

Le groupement de banques allemandes Sparda est un des groupements importants de banques de détail en Allemagne. Pour 7 de ces banques basées respectivement à Augsbourg, Stuttgart, Francfort, Munich, Nuremberg, Regensburg et Düsseldorf, une société captive est en charge du développement, de la maintenance et de l’exploitation d’un système d’information commun. Ces 7 banques comptent plus de 2,5 millions de clients et gèrent environ 7,7 millions de comptes.

Le partenariat avec Sopra Steria offre une solution aux banques du réseau Sparda pour refondre leur système d’information de façon à en réduire les coûts d’exploitation et à le faire évoluer vers un système à l’état de l’art, agile et digital. La transformation reposera sur le déploiement du produit Sopra Banking Platform et devrait s’étendre sur environ 3 ans.

Dans le cadre de ce partenariat, la captive, qui emploie actuellement environ 350 personnes, sera réorganisée afin d’être le bras armé de la transformation et pour ensuite opérer de façon optimisée le système d’information commun aux 7 banques Sparda. De son côté, Sopra Banking Software fournira, en tant qu’éditeur, les licences aux banques ainsi que la maintenance et les services d’implémentation qui seront, pour leur part, facturés à la captive.

Dans cette perspective, Sopra Steria prendrait le contrôle de cette captive via une participation majoritaire de 51 % au capital pour une valeur des capitaux propres de 22,6 M€ ; 49 % resteraient détenus par les 7 banques Sparda. Cette entité pourrait générer un chiffre d’affaires cumulé de plus de 1 Md€ sur 13 ans et viser un objectif de taux de marge opérationnelle d’activité de l’ordre de 8 % après une phase initiale, correspondant à la période de transformation, légèrement dilutive pour le taux de marge opérationnelle du Groupe.

Au-delà de la refonte du système d’information, ce partenariat offrirait un vecteur de développement significatif sur le marché bancaire allemand. Cette opération renforcerait considérablement la présence de Sopra Banking Software sur ce marché avec son produit Platform, assemblé et localisé pour cette géographie. La captive deviendrait également un véhicule de conquête du marché de la banque de détail en Allemagne, encore fragmenté. Ainsi, le plan de développement de la captive intègre l’objectif de faire migrer d’autres banques allemandes sur sa future plateforme.

Le projet est soumis aux conditions préalables usuelles. S’il aboutit, le closing pourrait avoir lieu au début du 2ème semestre 2019.

Prochains rendez-vous

Mercredi 12 juin 2019 : Assemblée Générale des actionnaires – 14h30 / Pavillon Dauphine, Paris.

Vendredi 26 juillet 2019 : publication des résultats semestriels 2019 (avant bourse) et réunion de présentation.

À propos de Sopra Steria

Sopra Steria est un leader européen de la transformation digitale qui propose l’un des portefeuilles d’offres les plus complets du marché : conseil, intégration de systèmes, édition de solutions métier, infrastructure management et business process services. Il apporte ainsi une réponse globale aux enjeux de développement et de compétitivité des grandes entreprises et organisations. Combinant valeur ajoutée, innovation et performance des services délivrés, Sopra Steria accompagne ses clients dans leur transformation et les aide à faire le meilleur usage du numérique. Fort de plus de 44 000 collaborateurs dans plus de 25 pays, Sopra Steria affiche un chiffre d’affaires de 4,1 milliards d’euros en 2018.

Sopra Steria (SOP) est coté sur Euronext Paris (Compartiment A) - Code ISIN : FR0000050809

Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur www.soprasteria.com