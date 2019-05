Sigma Systems et Tech Mahindra lanceront une plateforme de gestion des abonnements aux services automobiles pour un constructeur international

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Sigma Systems, le chef de file mondial des logiciels basés sur catalogue, et Tech Mahindra, un leader des conseils en transformation numérique et des services et solutions de ré-ingénierie commerciale, ont annoncé aujourd'hui le lancement d'une plateforme de gestion des abonnements aux services automobiles connectés. La solution a fait l'objet d'une sélection et fera bientôt partie intégrante du programme de services connectés d'un construction international, ce qui ouvrira la voie à de nouvelles applications numériques et IdO embarquées.

La solution conjointe de Tech Mahindra et Sigma Systems stimulera l'expérience numérique des clients du constructeur via de nouveaux services de connectivité, tout en restant indépendante des opérateurs de réseaux mobiles et en utilisant une SIM eUICC. La plateforme fournira une gestion du cycle de vie des services et abonnements automobiles, gérera les scénarios d'itinérance et la consommation des données de commande, et optimisera l'expérience de l'utilisateur final. Pour permettre le déploiement de la solution, Tech Mahindra s'est associé à Sigma Systems, le chef de file mondial des logiciels basés sur catalogue (créer-vendre-fournir). La plateforme de gestion des abonnements de services est une solution SaaS nuagique entièrement automatisée conçu et fournie avec une architecture évolutive et des API ouvertes. Cette solution comprend les produits phares du portefeuille de Sigma, notamment Sigma Catalog et Sigma Order Management. Tech Mahindra et Sigma se sont rapprochés pour fournir une solution sans pareil à l'industrie automobile.

Sigma Systems en bref (sigma-systems.com ou Twitter @SigmaSystems)

Sigma Systems est le leader mondial des solutions logicielles basées sur catalogue pour les entreprises de communication, de médias et de haute technologie. Cette société propose des produits primés à plus de 80 clients dans 40 pays. Le portefeuille de la société comprend des produits de catalogue, de configuration de devis, de gestion des commandes, de provisioning, d'informations et d’inventaire de portefeuille à l’échelle de l’entreprise. Sigma utilise une approche agile pour mettre en œuvre ses produits B/OSS pour ses clients. Sigma possède des bureaux en Amérique du Nord et du Sud, en Europe et en Asie-Pacifique, ainsi que des partenaires en technologie et en intégration dans le monde entier.

À propos de Tech Mahindra

Tech Mahindra représente le monde connecté. La société propose des expériences technologiques innovantes et axées sur le client (Enterprises, Associates and the Society to Rise™). Avec un chiffre d'affaires de 4,9 milliards USD et plus de 121 840 professionnels dans 90 pays, nous sommes au service de plus de 935 clients internationaux, y compris des entreprises du Fortune 500. Nos expériences convergentes, numériques et pratiques, nos plateformes d'innovation et nos actifs réutilisables ont trait à un grand nombre de technologies afin de générer une valeur commerciale tangible pour nos parties prenantes. Tech Mahindra est la société non-américaine la plus haut classée dans la liste "Forbes Global Digital 100" (2018) et dans la liste "Forbes Fab 50 companies in Asia" (2018).

