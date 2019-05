I LED basati sullo spettro della luce naturale della serie SunLike di Seoul Semiconductor scelti per l’illuminazione del Museo Grévin di Parigi

ANSAN, Corea del Sud--(BUSINESS WIRE)--Seoul Semiconductor Co., Ltd. (KOSDAQ 046890), prestigiosa società globale specializzata in tecnologie e prodotti LED innovativi, ha annunciato che i propri LED a spettro naturale della serie SunLike sono stati adottati da RAMO, un’azienda francese produttrice di soluzioni di illuminazione a LED, per i faretti da incasso usati per illuminare le figure di cera del Museo Grévin di Parigi.

Dal 1882, il Museo Grévin di Parigi, sito in Boulevard Montmartre, è tra le principali attrazioni turistiche grazie alle oltre 200 figure di cera di star del cinema, celebrità, personaggi storici e politici esposte nelle sue sale, tra cui Kylian Mbappe, Katy Perry, Michael Jackson, Marilyn Monroe, Angelina Jolie e Albert Einstein.

I LED basati sullo spettro della luce naturale della serie SunLike di Seoul Semiconductor sono i primi LED al mondo a generare luce che riproduce quasi fedelmente lo spettro della luce naturale. I LED a spettro naturale della serie SunLike sono stati sviluppati congiuntamente abbinando la tecnologia ottica per semiconduttori di Seoul Semiconductor alla tecnologia TRI-R di Toshiba Materials, il cui concetto originale viene definito come “la luce quanto più simile a quella del sole per il benessere dell’umanità”. La tecnologia TRI-R permette la riproduzione dello spettro della luce naturale da una sorgente luminosa LED bianca. TRI-R è un marchio commerciale registrato di Toshiba Materials Co., Ltd.

Ottimizzati per gli spettri della luce naturale e per una resa cromatica di CRI-97, prossima all’indice CRI-100 della luce solare e più elevata dell’indice CRI-80 dei LED convenzionali, i pacchetti LED COB SunLike adottati da RAMO per i faretti del Museo Grévin di Parigi hanno raggiunto le temperature di colore del bianco neutro (3.000 °K) e del bianco caldo (4.000 °K). I faretti a incasso sono progettati per far risaltare nel modo più naturale le tonalità di colore degli oggetti che sono particolarmente sensibili al colore, rendendo ancora più verosimili agli occhi dei visitatori le figure di cera in mostra al Museo Grévin di Parigi. Raggiungendo un picco più basso per la luce blu simile a quello della curva spettrale della luce solare così da ridurre riflessi e riverberi diffusi, offrono anche notevoli vantaggi in termini di vividezza dei colori, contrasto dei dettagli e omogeneità della qualità della luce.

“I LED a spettro naturale della serie SunLike di Seoul Semiconductor sono prodotti esclusivi che hanno ridefinito l’illuminazione di alta qualità nel nostro settore grazie a un design differenziato”, ha dichiarato Omar Rezki, presidente di RAMO. “Collaborando con Seoul Semiconductor, siamo riusciti a creare soluzioni illuminotecniche con prestazioni eccezionali per offrire un’illuminazione ottimale in linea con gli esclusivi requisiti del Museo Grévin di Parigi”.

“Siamo orgogliosi che i LED della serie SunLike di Seoul Semiconductor siano stati scelti da RAMO per questi faretti, che inonderanno il Museo Grévin di Parigi con una luce di alta qualità impossibile da ottenere usando la tecnologia convenzionale dei LED”, ha spiegato Nam Ki-bum, vicepresidente esecutivo per le vendite di Seoul Semiconductor. “Con i LED a spettro naturale della serie SunLike, Seoul Semiconductor può proporre la migliore offerta di sistemi di illuminazione a LED per musei, gallerie d’arte, ospedali e spazi commerciali, con una resa cromatica elevata e una fonte di luce naturale quanto più simile allo spettro della luce naturale del sole”.

Informazioni su RAMO

RAMO è un’azienda produttrice di sistemi di illuminazione a LED con sede in Francia a Rosny sous Bois, vicino a Parigi. L’azienda progetta e produce prodotti LED di alta qualità che vengono usati principalmente per l’illuminazione dei musei, dopo un processo di progettazione, sviluppo e produzione basato completamente su risorse interne. La società progetta sistemi di illuminazione a LED in collaborazione con light designer, ingegneri della luce, esperti e curatori di musei per offrire soluzioni di illuminazione ottimizzate che soddisfino esigenze esclusive. Per maggiori informazioni su RAMO, visitare il sito www.ramo-industries.com.

Informazioni su Seoul Semiconductor

Seoul Semiconductor sviluppa e commercializza LED per i settori automobilistico, dell’illuminazione generale, dell’illuminazione specialistica e della retroilluminazione. In qualità di secondo produttore di LED a livello mondiale, escluso il mercato vincolato, Seoul Semiconductor è titolare di più di 14.000 brevetti, offre un’ampia gamma di tecnologie e produce in massa prodotti LED innovativi come SunLike – che diffonde la luce di qualità più elevata al mondo in un LED di prossima generazione per un’illuminazione pensata per le esigenze delle persone e ottimizzata per i ritmi circadiani; WICOP – un LED non racchiuso in un pacchetto con una strutturazione più semplice che offre un’uniformità di colore ineguagliata nel settore e risparmio sui costi a livello di armature per illuminazione offrendo un’elevata densità di lumen e flessibilità del design; la serie NanoDriver – i driver LED CC da 24 W più piccoli al mondo; Acrich, la prima tecnologia LED al mondo a corrente alternata ad alta tensione sviluppata nel 2005 e tutte le tecnologie LED a corrente alternata annesse, dalla fabbricazione di chip a quella di moduli e di circuiti e nPola, un nuovo prodotto LED basato sulla tecnologia per substrati al nitruro di gallio (GaN) con una resa di oltre dieci volte quella dei LED tradizionali. UCD è uno schermo con un’elevata gamma di colori che riproduce oltre il 90% dei formati NTSC. Per ulteriori informazioni visitare il sito web all’indirizzo www.seoulsemicon.com/en.

