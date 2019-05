Les LED à spectre naturel de la série SunLike de Seoul Semiconductor ont été sélectionnées pour illuminer le Musée Grévin à Paris

ANSAN, Corée du Sud--(BUSINESS WIRE)--Seoul Semiconductor Co., Ltd. (KOSDAQ : 046890), un innovateur mondial de premier plan en matière de produits et de technologie LED, a annoncé que ses LED à spectre naturel, de la série SunLike avaient été adoptés par RAMO, un fabricant d’éclairage LED en France, pour les downlights destinées à illuminer les mannequins de cire du Musée Grévin à Paris.

Depuis 1882, le Musée Grévin Paris, situé Boulevard Montmartre, est une attraction touristique de premier plan, avec ses plus de 200 mannequins de cire, en exposition, représentant des vedettes de cinéma, des célébrités, des personnages historiques et des politiciens, tels que Kylian Mbappe, Katy Perry, Michael Jackson, Marilyn Monroe, Angelina Jolie, et Albert Einstein.

Les LED à spectre naturel de la série SunLike de Seoul Semiconductor sont les premières LED au monde, à produire une lumière correspondant étroitement au spectre de la lumière naturelle du soleil. Les LED à spectre naturel de la série SunLike ont été codéveloppées en combinant la technologie des semi-conducteurs optiques de Seoul Semiconductor, avec la technologie TRI-R de Toshiba Materials, ce qui définit son concept original de « lumière la plus proche de celle du soleil, pour le bien-être des personnes ». La technologie TRI-R permet de reproduire le spectre de la lumière naturelle du soleil au moyen d’une source lumineuse à LED blanche. TRI-R est une marque déposée de Toshiba Materials Co., Ltd.

Les LED SunLike COB adoptées par RAMO pour les downlights du Musée Grévin Paris ont atteint des températures de couleur d’un blanc neutre (3000 K) et d’un blanc chaud (4000 K), optimisées pour reproduire au plus près le spectre et le rendu des couleurs de la lumière naturelle, avec un indice de reproduction chromatique, ou CRI (Colour Rendering Index), de 97, proche de l’indice CRI-100 de la lumière solaire, et dépassant le CRI-80 des LED conventionnelles. Les downlights sont conçues pour faire ressortir les nuances de couleurs les plus naturelles des objets qui sont particulièrement sensibles à la couleur, ce qui rend les mannequins de cire du Musée Grévin Paris plus réalistes pour les visiteurs. Elles offrent en outre les avantages considérables d’une couleur vive significative, d’un contraste de détail, et d’une qualité lumineuse homogène, en atteignant un pic de lumière bleue, inférieur, similaire à la courbe spectrale de la lumière solaire possible pour réduire la réflexion diffuse et l’éblouissement.

« Les LED à spectre naturel de la série SunLike de Seoul Semiconductor sont des produits uniques qui ont redéfini l’éclairage de haute qualité, grâce à une conception différenciée dans notre industrie », a déclaré Omar Rezki, président de RAMO. « En coopération avec Seoul Semiconductor, nous avons pu créer une conception de luminaire d’une performance exceptionnelle offrant une solution d’éclairage optimale pour les exigences uniques du Musée Grévin Paris. »

« Nous sommes fiers que les LED de la série SunLike de Seoul Semiconductor aient été adoptées par RAMO pour ces dispositifs, dotant ainsi le Musée Grévin Paris d’une lumière de haute qualité, jadis impossible à obtenir avec la technologie LED conventionnelle », a ajouté Nam Ki-bum, vice-président exécutif responsable des ventes, chez Seoul Semiconductor. « Grâce aux LED à spectre naturel de la série SunLike, Seoul Semiconductor peut proposer aux musées, galeries d’art, hôpitaux, et espaces commerciaux, la meilleure sélection d’éclairage LED avec un rendu de couleur élevé et une source de lumière naturelle, similaires au spectre de la lumière naturelle du soleil. »

À propos de RAMO

RAMO est un fabricant d’éclairage LED situé à Rosny sous Bois, près de Paris, en France. La société conçoit et fabrique des produits LED de haute qualité, principalement utilisés dans l’éclairage des musées, grâce à ses capacités intégrales de conception, de développement et de fabrication, en interne. La société conçoit un éclairage LED en coopération avec des designers d’éclairage, des ingénieurs éclairagistes, des experts et des conservateurs de musée, pour fournir des solutions d’éclairage optimisées répondant à leurs exigences particulières. Pour de plus amples renseignements sur RAMO, veuillez consulter le site www.ramo-industries.com.

À propos de Seoul Semiconductor

Seoul Semiconductor développe et commercialise des diodes électroluminescentes (Light Emitting Diodes, LED) pour les marchés de l’automobile, de l’éclairage général, de l’éclairage spécialisé et du rétroéclairage. En tant que deuxième plus grand fabricant mondial de LED, à l’exclusion du marché captif, Seoul Semiconductor détient plus de 14 000 brevets, propose une vaste gamme de technologies et de produits LED innovants de grande consommation, tels que SunLike, qui offre la meilleure qualité d’éclairage au monde grâce à une LED nouvelle génération permettant un éclairage centré sur l’utilisateur et optimisé pour les rythmes circadiens ; WICOP, une LED sans boîtier à structure simplifiée offrant une uniformité de couleurs inégalée leader du marché et des économies de coûts au niveau du dispositif, assurant une densité de lumen élevée et une conception souple ; la série NanoDriver, les drivers de LED de 24W CC les plus compacts au monde ; Acrich, première technologie de LED CA haute tension, développée en 2005, incluant toutes les technologies LED CA, allant de la fabrication des puces à celle des modules et des circuits ; et nPola, un nouveau produit LED basé sur la technologie de substrat de GaN fournissant une puissance dix fois supérieure à celle des LED traditionnelles. UCD est un écran bénéficiant d’une vaste palette de couleurs, et fournissant plus de 90 % du système NTSC. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.seoulsemicon.com/en.

