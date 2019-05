Deux mille Gokusen Bananas® de Dole sont utilisées pour créer un tableau géant portant le nom de la nouvelle ère impériale : Reiwa

A video documenting the making of the massive mosaic.

Two thousand Dole Gokusen Bananas(R) used to create massive display of new imperial era name: Reiwa (Graphic: Business Wire)

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--En prévision du dixième anniversaire du développement des Gokusen Bananas®, conçues spécialement pour le Japon, et réputées pour leur douceur, leur fermeté et leur densité, Dole Japan, Inc. (siège : Chiyoda-ku, Tokyo/Président : Yosuke Watanabe) a lancé aujourd’hui l’évènement Dixième anniversaire de la Gokusen Banana® de Dole.

L’évènement, nommé Journée Gokusen (le 9 mai), sera un jour spécial, puisqu’il aura lieu immédiatement après le début de la nouvelle ère impériale du Japon, baptisée Reiwa. Pour commémorer à la fois le début d’une nouvelle ère et le dixième anniversaire de la Gokusen Banana®, une gigantesque œuvre textuelle composée de 2 000 bananes, épelant le nom de Reiwa, a été créée et est actuellement exposée.

Le travail joue sur le contraste entre le vert de la Gokusen Banana® pas encore mûre et le jaune des bananes mûres pour permettre au mot Reiwa d’apparaître. Il s’agit d’une mosaïque géante, mesurant 6 mètres de haut et 3,5 mètres de large. Un représentant de Dole a confié que la Gokusen Banana®, un produit de l’ère Heisei, avait été choisie parmi plus de cent variétés de bananes pour sa douceur supérieure, sa texture aromatique et sa qualité générale. L’événement avait été planifié dans l’espoir, a-t-il poursuivi, que la Gokusen Banana® continuerait d’être l’une des bananes de prédilection des Japonais dans l’ère Reiwa.

L’événement a d’abord inclus l’invitation de Shin Rei, calligraphe japonais de renom, qui a préparé le travail de calligraphie sur lequel l’immense œuvre Reiwa à base de bananes de Dole est basée, invitation qui a ensuite été étendue à l’artiste spécialisé dans les ambigrammes Issei Nomura, avec l’annonce d’un nouvel ambigramme basé sur les Gokusen Bananas®.

La mosaïque géante et les ambigrammes seront exposés le mercredi, 8 mai et le jeudi, 9 mai. En plus de l’exposition dans l’atrium du premier étage du bâtiment KITTE à Tokyo, des Gokusen Bananas® seront également offertes aux visiteurs dans le cadre de l’évènement.

Une vidéo documentant la fabrication de la mosaïque géante peut être visionnée sur le site Web spécialement conçu pour l’évènement : https://www.dole.co.jp/gokusen_event/.

Références :

Les Gokusen Bananas® de Dole sont des bananes uniques qui ont fait l’objet de recherches et d’une mise au point par Dole à partir de plus de cent variétés de bananes, et qui sont réputées pour la supériorité de leur douceur, de leur arôme et de leur texture.

