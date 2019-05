L’Hôpital Haga aux Pays-Bas va installer un centre d’ablation guidée par IRM à la pointe de la technologie

F.L.T.R. sitting: Karel Ronday, Director of Medical Affairs Haga Hospital and Steve Wedan, CEO of Imricor Medical Systems F.L.T.R. standing: Cardiologist Hemanth Ramanna; Cardiologist Ivo van der Bilt; Cardiologist Vincent van Driel; Director of Sales Imricor Greg Englehardt; Not pictured: Manager Haga Heart Center Edith Bense (Photo: Business Wire)

MINNEAPOLIS--(BUSINESS WIRE)--Imricor a annoncé aujourd’hui la signature d’un accord commercial avec l’Hôpital Haga de La Haye, aux Pays-Bas, pour installer un centre d’ablation guidée par IRM destiné au traitement des arythmies cardiaques.

Ce centre d’ablation guidée par l’IRM avancé sera équipé d’un scanner IRM de 1,5 T et du système de stimulation/d’enregistrement EP Advantage-MRTM d’Imricor. Cette installation permettra à l’Hôpital et Centre de cardiologie Haga de devenir un leader mondial dans le domaine de la résonance magnétique cardiaque interventionnelle (interventional cardiac magnetic resonance, iCMR) et de se positionner parmi les premiers centres cardiaques au monde à adopter cliniquement les ablations cardiaques guidées par IRM.

« Le centre d’ablation guidée par IRM de l’Hôpital Haga va se concentrer sur le traitement des patients souffrant d’arythmie avec un plan de traitement par l’ablation individualisé et plus ciblé. Le fait d’effectuer l’ablation dans l’appareil IRM nous permettra de nous adapter à chaque patient individuel, puis de réaliser l’ablation et d’évaluer la lésion liée à celle-ci », a déclaré le Dr Vincent van Driel, directeur de l’électrophysiologie au Centre de cardiologie Haga. « Ce projet est le résultat de l’effort le plus collaboratif entre 3 entités (hôpital, médecins et secteur) auquel j’ai jamais participé. La volonté de travailler ensemble est l’une des principales raisons pour lesquelles cette procédure est devenue possible ici, à l’Hôpital Haga. »

« La mise en place d’un centre d’ablation guidée par IRM à l’Hôpital Haga marque une étape importante pour le domaine de l’iCRM et, bien sûr, pour Imricor », a confié pour sa part Steve Wedan, PDG d’Imricor. « Haga est le premier hôpital non universitaire à mettre en place les ablations guidées par IRM et nous pensons que cela constitue une déclaration forte en faveur de ce domaine passionnant. Nous continuons d’être impressionnés par le talent extraordinaire des chefs de file médicaux avec lesquels nous travaillons et nous sommes très fiers d’être associés à toutes les personnes de l’Hôpital Haga. »

Les interventions cardiaques guidées par IRM fournissent aux médecins une visualisation sophistiquée des tissus mous qui leur permet d’individualiser les stratégies de traitement de la structure et du substrat cardiaques uniques de chaque patient, ainsi que d’évaluer les changements dans les caractéristiques des tissus suivant immédiatement l’ablation. Ces avantages ont le potentiel d’améliorer les résultats thérapeutiques des patients et de fournir un traitement présentant un meilleur rapport coût-efficacité, tout cela dans un environnement exempt de radiations pour le patient et pour le médecin.

À propos d’Imricor

Imricor Medical Systems est une société privée dont la mission est de libérer le potentiel de la résonance magnétique cardiaque interventionnelle (iCMR) en fournissant des systèmes et des appareils compatibles RM permettant aux médecins d’effectuer en temps réel des ablations cardiaques guidées par IRM.

À propos de l’Hôpital Haga

L’Hôpital universitaire Haga est un grand hôpital clinique de la région de La Haye. L’hôpital est spécialisé dans les soins et les chirurgies cardiaques et obtient certains des meilleurs scores du pays en termes de résultats thérapeutiques. Il offre également des services de pédiatrie à l’Hôpital pour enfants Juliana, qui fait partie de l’hôpital. Il possède l’un des services de traumatologie et d’urgence les plus importants et les plus modernes de la région pour les adultes et les enfants.

MISE EN GARDE : Le système de stimulation/d’enregistrement EP Advantage-MRTM a obtenu l’approbation de marquage CE ; son utilisation n’a pas encore été approuvée aux États-Unis. Le cathéter d’ablation Vision-MRTM a été approuvé en tant que dispositif expérimental pour des études cliniques en Europe. L’utilisation de tous les autres dispositifs Imricor n’est pas encore approuvée chez l’homme.

