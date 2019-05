Kymeta annonce son partenariat avec Türksat pour introduire la connectivité par terre et par mer, en l’Europe, au Moyen-Orient et en Afrique

REDMOND, Washington--(BUSINESS WIRE)--Kymeta — la société de communication qui tisse la structure de la connectivité pour tout et partout dans le monde — a annoncé un nouveau partenariat avec Türksat, l’une des principales sociétés internationales fournissant des communications par satellite sur une large région s’étendant de l’Europe au Moyen-Orient et à l’Afrique, à Satellite 2019. Ce partenariat offrira des solutions de connectivité aux clients de Türksat pour la diffusion vocale, des données, d’Internet, de la télévision et de la radio.

Les solutions de Kymeta proposent des communications fiables à grande vitesse sur des mers ou des terrains difficiles. Türksat fournit des solutions flexibles destinées à répondre aux besoins des clients dans des régions où aucune infrastructure terrestre n’est disponible. Les solutions de Kymeta permettront à Türksat d’introduire de la connectivité là où il n’y en a jamais eu auparavant.

« Le partenariat avec Türksat permet à Kymeta d’offrir une couverture à travers leurs communications par satellite, grâce à nos solutions de bout en bout sur terre comme sur mer », a déclaré Neville Meijers, directeur commercial de Kymeta. « Nous sommes ravis des possibilités que nous procure ce partenariat. »

Et Hasan Hüseyin Ertok, vice-président de Türksat, d’ajouter : « Ce partenariat renforcera nos capacités pour mener à bien notre mission consistant à réunir des langues et des cultures différentes par le biais des communications par satellite. » « La technologie d’antenne, éprouvée, de Kymeta nous permettra de conquérir des marchés et des applications jusqu’à présent inexploités dans les communications par satellite. Étant l’unique opérateur de satellite en Turquie, il est essentiel que nous améliorions l’offre de service dans notre nation et au-delà. »

À propos de Kymeta

Kymeta libère le potentiel de la connectivité satellite, combinée aux réseaux cellulaires, pour satisfaire à la demande massive en connectivité mobile, omniprésente à l’échelle mondiale. L’antenne satellite à panneau plat de la société, première de sa catégorie, et les services de connectivité KĀLO™ de Kymeta fournissent aux clients du monde entier une connectivité mobile révolutionnaire sur les réseaux satellites et satellites-cellulaires hybrides. Soutenu par plusieurs licences et brevets américains et internationaux, le terminal Kymeta répond au besoin en systèmes de communication haut débit, légers et fins, qui ne nécessitent aucun composant mécanique pour s’orienter vers un satellite. Kymeta facilite la connexion pour tous les véhicules, navires ou plateformes fixes.

Kymeta est une société privée basée à Redmond, dans l’État de Washington.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur kymetacorp.com.

À propos de Türksat

Türksat, l’un des principaux opérateurs dans le secteur des communications satellites, propose des solutions flexibles en fournissant à ses clients des services de diffusion par câble et sans-fil, d’Internet à haut débit, et de télévision directe. Türksat s’est donné pour mission de transformer les technologies de l’information en services applicables à la vie de tous les jours. La société bâtit des réseaux de communication, et développe des projets innovants afin d’offrir une connectivité homogène en dehors du réseau terrestre grâce aux satellites Türksat.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.turksat.com.tr.

