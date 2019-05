Haga ziekenhuis in Nederland gaat state-of-the-art MRI ablatiecentrum installeren

F.L.T.R. sitting: Karel Ronday, Director of Medical Affairs Haga Hospital and Steve Wedan, CEO of Imricor Medical Systems F.L.T.R. standing: Cardiologist Hemanth Ramanna; Cardiologist Ivo van der Bilt; Cardiologist Vincent van Driel; Director of Sales Imricor Greg Englehardt; Not pictured: Manager Haga Heart Center Edith Bense (Photo: Business Wire)

MINNEAPOLIS--(BUSINESS WIRE)--Imricor heeft vandaag bekendgemaakt dat ze een commerciële overeenkomst hebben ondertekend met het Haga ziekenhuis in Den Haag, Nederland, om een MRI-ablatiecentrum in te richten voor het behandelen van hartritmestoornissen.

Dit geavanceerde MRI-ablatiecentrum bevat een 1.5T MRI scanner en Imricor’s Advantage-MRTM EP Recorder/Stimulator System. Deze installatie zal het Haga-ziekenhuis en Hartcentrum op de kaart zetten als een wereldleider op het gebied van interventionele cardiale magnetische resonantie (iCMR) en maakt het een van de eerste hartcentra ter wereld die MRI-geleide hartablaties klinisch uitvoeren.

“In het Haga MRI ablatiecentrum richten we ons op het behandelen van patiënten met hartritmestoornissen met een meer geconcentreerd individueel ablatiebehandelplan. Het uitvoeren van de ablatie in de MRI zal ons in staat stellen om iedere individuele patiënt aan te passen en de ablatielaesie te evalueren,” zei dr. Vincent van Driel, directeur elektrofysiologie aan het Haga Hartcentrum. “Voor dit project hebben 3 entiteiten (ziekenhuis, artsen en industrie) meer dan ooit samengewerkt. De bereidheid om samen te werken is een belangrijke reden waarom dit hier in het Haga ziekenhuis mogelijk is.”

“Het oprichten van het MRI-ablatiecentrum in het Haga ziekenhuis is een belangrijke mijlpaal voor het veld van iCMR en, uiteraard, voor Imricor,” zei Steve Wedan, CEO van Imricor. “Haga is het eerste niet-academische ziekenhuis dat de stap zet naar MRI-geleide ablaties, en we denken dat het een belangrijk statement is ter ondersteuning van dit spannende veld. We blijven bescheiden bij het buitengewone kaliber van de medische leiders met wie we samenwerken, en we zijn trots om samen te werken met iedereen in het Haga ziekenhuis.”

Hartprocedures geleid door MRI geven artsen nauwkeurige visualisatie van zacht weefsel dat hen in staat stelt om individuele behandelingsstrategieën samen te stellen voor de unieke hartstructuur en substraat van iedere patiënt alsmede wijzigingen in weefselkarakteristieken onmiddellijk na de ablatie te evalueren. Deze voordelen hebben de potentie de uitkomst voor de patiënt te verbeteren en een veiligere, kosteneffectievere behandeling te bieden – dit alles in een omgeving die radiatievrij is voor zowel de patiënt als de arts.

Over Imricor

Imricor Medical Systems is een particuliere onderneming die zich inzet voor het ontsluiten van het potentieel van invasieve cardiale magnetische resonantie (iCMR) door middel van het leveren van MR-compatibele systemen en apparaten waarmee artsen cardiale ablaties kunnen uitvoeren onder realtime MRI-begeleiding.

Over Haga-ziekenhuis

Het Haga leerziekenhuis is een groot klinisch ziekenhuis in de regio Den Haag. Het ziekenhuis is gespecialiseerd in hartzorg en chirurgie met een van de beste resultaten in termen van gezondheid in het land. Het ziekenhuis biedt ook pediatrie in het Juliana Kinderziekenhuis, dat deel uitmaakt van het ziekenhuis. Het is een van de grootste en modernste noodgevallenafdelingen in de regio voor volwassenen en kinderen.

LET OP: Het Advantage-MRTM EP recorder-/stimulatorsysteem heeft het CE-goedkeuringskenmerk ontvangen. Het systeem is echter nog niet goedgekeurd voor gebruik in de Verenigde Staten. De Vision-MRTM ablatiekatheter is goedgekeurd als onderzoeksinstrument voor klinische studies in Europa. Alle andere apparaten van Imricor zijn nog niet goedgekeurd om in mensen te worden gebruikt.

