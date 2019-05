Energica: Vorvertrag mit DIP geschlossen

MODENA, Italien--(BUSINESS WIRE)--Energica Motor Company, ein führender Hersteller von leistungsstarken Elektro-Sportmotorrädern, der am AIM Italia notiert ist, ein Börsensegment, das von der Borsa Italiana - LSE verwaltet wird, und einzelner Hersteller des FIM Enel MotoE World Cup für den dreijährigen Zeitraum 2019-2020-2021, hat einen Vorvertrag mit Disruption Investment Platform mit Sitz in Großbritannien, ein Teilfonds von Platina Investment Fund SCSp-RAIF, über die Zeichnung einer Kapitalerhöhung von of 2,0 Millionen Euro und eine zweijährige Wandelanleihe in Höhe von 1,5 Millionen Euro mit einer Sperrfrist für die folgenden sechs Monate geschlossen.

Der Vertrag wird bis zum 30. Juni 2019 vollzogen.

„Wir sind sehr erfreut über den Vertrag mit DIP. Für Energica ist es ein wichtiger strategischer Vertrag, der für die richtige technische Wahl und für das weltweite Wachstumspotenzial unseres Unternehmens steht. Dank des Vorvertrags erhält Energica die Möglichkeit, seine strategische Entwicklung in einer Phase zu forcieren, in der der Markt nach unserer Auffassung besonders sensitiv für Elektromobilität ist“, so Livia Cevolini, CEO Energica Motor Company.

Riccardo Cirillo, Gründungs- und Managing Partner von DIP Capital LLP, die Verwaltungsgesellschaft des DIP1 Fonds, dazu:

„Der mit Energica Motor Company geschlossene Vertrag ist Teil unserer Politik strategischer langfristiger Anleger auf der Suche nach technologiebasierten Innovationen, die einen Paradigmenwechsel in der Branche, in der sie tätig sind, herbeiführen können. In Energica haben wir ein Unternehmen und einen Unternehmer gefunden, der unsere Werte perfekt teilt. Dies wird nicht nur die Superbike-Branche ändern, sondern auch die Mobilität einer großen Anzahl von Menschen.“

DIP ist mit Mitteln in Höhe von 40 Millionen Euro ausgestattet und investiert in Unternehmen mit herausragenden Eigenschaften bei technologischen Innovationen und einem hohen Wachstumspotenzial. Ziel des Vertrags ist die Stärkung der Unternehmensstruktur und die Schaffung neuer Möglichkeiten für den Ausbau der Präsenz von Energica auf internationaler Ebene zu einem Zeitpunkt, der für das Unternehmen von großer Bedeutung ist, das vom 7. Juli an der Protagonist des ersten Weltcuprennens für Elektro-Motorräder sein wird. Die neuen finanziellen Ressourcen werden insbesondere auf die Stärkung des Vertriebsnetzwerks auf allen Weltmärkten, für die Produktweiterentwicklung und das weltweite Markenbekanntheit ausgerichtet. Das Unternehmen ist bereit, andere Anleger am Vertrag teilhaben zu lassen.

