首尔半导体的自然光LED“SunLike”被应用于巴黎格雷万蜡像馆照明系统

韩国安山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--国际LED专业企业首尔半导体(KOSDAQ 046890)于9日发布消息称，自然光LED“SunLike”被法国蜡像馆“巴黎格雷万蜡像馆(Grevin Museum Paris)”应用于射灯照明，通过生动的照明增强逼真感，如同迈克·杰克逊、安吉丽娜·朱莉等名人亲临。

SunLike可通过类似于自然光的光谱再现技术，呈现物体原有的颜色和立体感。被法国RAMO公司（www.ramo-industries.com）采用，正是对SunLike的优质光源的认可。

首尔半导体专利技术SunLike是一项LED解决方案，以行业最高水平再现类似于自然光的光谱曲线。安装于巴黎格雷万蜡像馆照明系统的SunLike COB（Chip-on-Board）LED封装最大程度上满足了展现展品特点所需的最佳条件。

选择给人平静安定感的3000K色温值和给人温暖舒适感的4000K“暖白(Warm White)”系列，能提高视觉传达能力。颜色指数(CRI, Color Rendering Index) 表示颜色实现程度，SunLike不同于平均LED的CRI-80水平，可达到接近最高值“CRI-100”的“CRI-97”，呈现物体原有的颜色，效果近似自然光。同时,能将引起漫反射和眩光的强蓝光峰值也降至与自然光相同的水平，提供鲜明的明暗对比、立体感和均匀的光线品质。

“与首尔半导体的密切合作，让我们能够提供满足博物馆照明严格标准的最佳解决方案”客户公司RAMO的奥马尔•里兹克（Omar Rezki）总裁指出，“巴黎格雷万蜡像馆照明系统所搭载的SunLike凭借其绝无仅有的优质光线，足以重新定义优质照明概念”。

“SunLike LED解决方案有助于更生动地呈现蜡像，引起观众共鸣”首尔半导体营业本部南基范（音译）副社长表示，“今后将把SunLike的应用领域扩大至要求优质照明的博物馆、美术馆、医院设施和商业空间等领域”。

SunLike由首尔半导体和东芝高新材料（Toshiba Materials Co. Ltd）联合开发，融合了首尔半导体的光半导体技术和东芝高新材料实现自然光技术的 TRI-R。

巴黎格雷万蜡像馆简介

巴黎格雷万蜡像馆是一座世界级蜡像馆，位于法国巴黎蒙马特大街，始建于1882年，距今已有137年的历史。收藏有200余座蜡像，包括迈克·杰克逊、玛丽莲·梦露、安吉丽娜·朱莉、基利安·姆巴佩、凯蒂·佩里等著名电影演员、歌星、运动员和政治家。

首尔半导体简介

首尔半导体是一家专业LED制造商，全球LED行业第四。拥有超过13,000项专利，从IT到照明领域，竭诚为客户提供全线高品质LED产品。4大自主创新技术包括无封装LED（WICOP）、全球首个研发并成功量产的交流和直流均可驱动的“Acrich”、获得专利的高压LED“MJT多结芯片技术”以及比传统LED亮10倍的“nPola”和顶尖的UV杀菌技术”Violeds”,引领全球LED行业。目前，首尔半导体在美国、欧洲、日本及中国设立了4家法人，在全球设有50多个海外销售办事处以及150家代理商。作为全球领先的LED供应商，首尔半导体还一直致力于各种各样的人才培养和发展活动，诸如CSR活动、奖学金项目、产学合作项目和教育规划等项目来吸引人才和回馈社会。