Masergy annonce une croissance considérable de son programme de canaux en Europe

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Masergy, le fournisseur de premier plan de services SD-WAN gérés, de communication en nuage et de solutions de sécurité gérées, annonce une croissance considérable de son programme de canaux - multipliant par deux ses partenaires européens générateurs de revenus pour atteindre le nombre de 80 au cours des 12 derniers mois. La société reste en bonne voie pour remporter des succès communs avec plus de 150 partenaires d’ici la fin de l’année. Masergy a également gagné beaucoup de terrain en développant ses relations d’alliance en Europe, et notamment son partenariat international de premier plan avec Cisco dans l’espace de collaboration.

Dirigée par le directeur général de l’EMOA Steve Harrington, Masergy combine une excellence technique avec une assistance de distribution stratégique. M. Harrington l’explique : « Nous amplifions les capacités de revenus de partenaire et favorisons de nouvelles opportunités sur le canal. Pour poursuivre dans cette réussite, l’équipe de gestion de compte britannique a été doublée, et nous avons renforcé nos programmes de formation des partenaires. Outre cet investissement, je suis heureux d’annoncer qu’Emily Nerland, une experte de longue date du secteur, a rejoint Masergy pour diriger l’équipe de gestion de compte du canal britannique. Emily jouit d’une grande expérience acquise dans le canal britannique pour le compte de plusieurs prestataires de services et elle est parfaitement positionnée pour réaliser la vision de Masergy au Royaume-Uni. »

Madame Nerland a ajouté : « Je suis incroyablement impatiente de rejoindre l’équipe Masergy et de mener à bien ses plans stratégiques pour générer une croissance continue sur le canal. L’opportunité de marché qui s’offre à nos partenaires est sans limite et je sais qu’avec nos solutions innovantes et notre expérience client à la pointe de l’industrie, nous sommes idéalement placés pour les aider à atteindre leurs objectifs. »

Masergy a accordé une attention considérable à une configuration de compte détaillée, la planification commerciale stratégique ainsi qu’à des programmes marketing communs clés avec les partenaires de canal. Grâce à une série de programmes de formation sur site et virtuelle et de certification technologique spécifique, nos partenaires sont dotés des connaissances spécialisées et des moyens de vendre et de promouvoir des solutions aux clients d’entreprise dans le monde entier.

Comme l’explique Rob Merhej, directeur des ventes par canaux chez AVANT et un partenaire Masergy, « Avec la volonté des organisations de maîtriser le nuage et de transformer numériquement leurs opérations quotidiennes, il n’a jamais été aussi important que nous rendions le réseautage aussi sécurisé, fiable et efficace que possible pour nos clients. C’est en gardant cette idée en tête que notre relation avec Masergy est fondamentale. L’équipe est notre partenaire tout désigné pour les services SD WAN gérés, la communication en nuage et les solutions de sécurité gérée depuis de nombreuses années aux États-Unis. Nous avons signé pour le programme de canaux européens il y a plus de deux ans de cela et ne l’avons jamais regretté. »

À propos de Masergy

Masergy permet aux entreprises internationales d’innover, de perturber et de dominer leurs industries grâce à des solutions transformatives en matière de SD-WAN sécurisé, de communication en nuage et de sécurité gérée. Développées sur la plateforme définie par logiciel (Software Defined Platform) la plus innovante au monde, nos technologies agiles, nos solutions personnalisables et notre expérience client sans équivalent sont autant de raisons pour lesquelles des organisations de premier plan comptent sur Masergy pour maintenir leur avance sur leurs concurrents. Be what’s next (Soyez ce qui arrive) avec Masergy. Apprenez-en plus et suivez-nous sur notre blog Transforming Enterprise IT, (Transformer l’informatique de l’entreprise), sur Twitter@Masergy, LinkedIn et Facebook.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.