PIMCO choisit Algomi ALFA pour assurer la liquidité du marché fragmenté des obligations

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Algomi, fournisseur d’une technologie d'agrégation de données permettant d’optimiser la liquidité des titres à revenu fixe, a annoncé aujourd’hui que PIMCO, l'un des premiers gérants d'investissements obligataires internationaux, utilise Algomi ALFA au sein de son infrastructure de trading et de données.

Grâce à Algomi ALFA, les informations que PIMCO reçoit de tous les principaux sites électroniques, plates-formes de messagerie et stocks de négociants sur les cours des obligations sont désormais combinées en un seul panorama consolidé. Algomi ALFA simplifie les opérations sur titres à revenu fixe et permet aux investisseurs d’exploiter les marchés obligataires qui sont aujourd’hui fragmentés.

PIMCO intégrera Algomi ALFA à sa table de négociation d’obligations, basée en Californie et forte d’une centaine de personnes, ainsi qu’à ses bureaux nationaux et internationaux. Contrairement aux marchés d’actions, les stocks de titres à revenu fixe comprennent des obligations d’entreprises investment grade et high yield, des obligations de marchés émergents, des obligations municipales, des crédits structurés et des dettes souveraines. Tous ces titres sont dispersés sur de nombreux sites électroniques à travers le monde, outre les milliers de titres généralement négociés par trading à la voix.

Dirk Manelski, directeur de la technologie de PIMCO a déclaré: «Pour rester compétitifs, les gestionnaires d’actifs à revenu fixe doivent intégrer et analyser rapidement les données; la technologie stratégique pour les actifs à revenu fixe d’Algomi ALFA saisira, normalisera et créera un référentiel centralisé d’informations qui aidera PIMCO à optimiser son efficacité et à réduire les coûts.»

«Nous sommes très heureux de collaborer avec Algomi. Ce partenariat correspond parfaitement à nos efforts pour repérer et utiliser de nouvelles technologies et solutions favorisant la génération de rendements d’investissement plus élevés pour nos clients. Les systèmes d’Algomi faciliteront l’accès aux données et aux informations sur le marché à partir d’un large éventail de sources de manière unifiée et agrégée, ce qui nous aidera à améliorer encore l’efficacité de la gestion du trading et des risques», a déclaré Mohit Mittal, directeur général et gestionnaire de portefeuille.

Selon Scott Eaton, PDG d’Algomi: «Les gestionnaires novateurs du buy-side savent qu’il est essentiel de structurer les informations et les systèmes disponibles en données exploitables pour réussir sur le marché actuel. Je suis fier que l’un des principaux gestionnaires d’actifs à l'échelle mondiale ait validé notre modèle en utilisant Algomi ALFA pour organiser ses opérations de trading d’actifs à revenu fixe.»

Richard Colucci, responsable d’Algomi Americas, a déclaré: «Les sociétés commencent à investir dans des technologies capables d’exploiter réellement la science et l’automatisation des données pour se développer et évoluer avec le marché. Ces efforts d’investissement sont soutenus par un robuste ensemble de données normalisées. Algomi ALFA est une solution AWS orientée cloud et compatible avec l’intégration d’API qui s’appuie sur la technologie open-source OpenFin, ce qui donne à nos clients la flexibilité dont ils auront besoin demain.»

Notes aux éditeurs

À propos d'Algomi

Algomi est un éditeur de logiciels qui fournit aux acteurs des marchés financiers une technologie leur permettant d’améliorer leur flux de travail et leur liquidité grâce à l’agrégation des données, à l’analyse des informations préalables au trading et à la facilitation de l’exécution. Nous sommes un fournisseur de systèmes neutres sur le marché. Nous utilisons notre expertise en matière de facilitation technologique pour améliorer la liquidité et l’efficience des marchés.

Fondée en 2012 et basée à Londres, Algomi possède des bureaux à New York et Hong Kong. Algomi doit sa force et sa stabilité aux investissements d’AllianceBernstein, Euroclear, Euronext et S&P Global.

À propos de PIMCO

PIMCO est l'un des premiers gérants d'investissements obligataires internationaux.

Lors de sa fondation en 1971 à Newport Beach en Californie, PIMCO a présenté aux investisseurs une approche d'investissement obligataire axée sur la performance totale. Plus de 45 ans plus tard, nous continuons de mettre notre formule innovante et notre expertise au service de nos clients pour leur offrir les meilleures solutions d'investissement. PIMCO compte aujourd'hui des bureaux aux quatre coins du globe regroupant plus de 2.600 professionnels, avec un objectif commun: créer des opportunités pour les investisseurs quelles que soient les conditions de marché.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.