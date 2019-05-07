市場領先的GIS軟體和服務公司共同成立VertiGIS

倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--由Battery Ventures支持的新公司VertiGIS Ltd.今天成立，它融匯了四家一流的地理資訊系統(GIS)公司的能力，這些公司的專有技術可以協助小型和大型客戶加強利用GIS和智慧定位的強大功能。

VertiGIS將利用Esri的技術，專注於為各地區各行各業的客戶提供垂直GIS應用。Esri是智慧定位的全球領導者，其ArcGIS®平臺是世界上功能最強大的地圖和空間分析軟體。VertiGIS在六個國家設有辦事處，共有400多名員工，為1,600多家客戶提供服務。

VertiGIS由四家公司合併而成：在德國設有辦事處的AED-SICAD；總部設在加拿大維多利亞的Latitude Geographics；主要辦事處位於奧地利、瑞士和澳洲的Dynamic Design Group；以及主要辦事處位於瑞士和德國的Geocom Group。

VertiGIS執行長Jon Brooks表示：「我們很高興看到VertiGIS的成立，這是里程碑式的成果。我們已建立一流的團隊，幾十年來他們一直都因為能夠幫助解決獨特的業務挑戰而受到肯定；以這種方式聚集在一起，讓我們能夠為更廣泛的客戶、地域和各行各業提供更好的服務。」

Brooks的團隊還得到另一種方式的肯定：最初的三家VertiGIS公司也是Esri的白金合作夥伴精英團體的一部分。

Esri全球合作夥伴和聯盟總監Robert Laudati補充道：「VertiGIS的明確願景是利用Esri技術和合作夥伴來提供極具吸引力的產業解決方案，這一願景直接與我們的整體使命一致。此外，我們對VertiGIS為雙方共同客戶的成功而投入心力感到鼓舞，並期待在業務成長的過程中繼續為其提供支援。」

VertiGIS目前擁有Geocortex®、UT for ArcGIS®、3A for ArcGIS®、ConnectMaster®和GEONIS產品及解決方案，涉及公用事業、土地管理和電信產業特定的架構和產品，以及用於開發針對行動和網頁地圖應用程式的套裝工具和功能。

Brooks解釋道：「隨著VertiGIS成長，我們將尋求增加新的產品和服務；但在短期內，我們將繼續專注於服務客戶，並且探索我們可以為他們帶來的機會和效率，此為新公司的一部分。」

關於VertiGIS：

VertiGIS提供一系列一流的軟體和解決方案，協助世界各地的組織受惠於GIS的力量。針對各行各業的方案，符合各司法管轄區獨特需求的產品，以及強化Esri的ArcGIS®來協助建立地理空間資訊應用的架構工具，只是VertiGIS幫助專業人員使用智慧定位完成實際工作的少數幾種方式。AED-SICAD、Geocortex、Dynamic Design和Geocom都是VertiGIS品牌的一部分。更多資訊請在Twitter上關注我們(@VertiGIS)或瀏覽公司網站：www.vertigis.com。

關於Battery Ventures：

Battery致力於投資市場中尖端的範疇界定業務，包括軟體和服務、網路基礎設施、消費者互聯網、行動和工業科技。該公司成立於1983年，為從種子到私募股權等各個階段的公司提供支援，從位於波士頓、舊金山灣區、倫敦、以色列和紐約的辦事處進行全球投資。更多資訊請在Twitter上關注我們(@BatteryVentures)或瀏覽公司網站www.battery.com。

關於Esri

地理資訊系統(GIS)軟體、智慧定位和地圖測繪的全球市場領導者Esri提供目前最強大的地理空間雲端平臺Esri Geospatial Cloud。自1969年以來，Esri一直協助客戶發掘資料的全部潛力以改善經營和業務成果。如今，已有逾35萬家組織部署Esri軟體，其中包括全世界最大的城市、大多數國家政府、75%的財星500大企業和7,000多所大專院校。憑藉對地理空間資訊科技的開創性承諾，Esri開發最先進的數位轉型、物聯網(IoT)和進階分析解決方案。歡迎瀏覽我們的網站esri.com。

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