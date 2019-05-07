市场领先的GIS软件和服务公司共同组建VertiGIS

伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--由Battery Ventures提供支持的新公司VertiGIS Ltd.今天成立，它融汇了四家领先的地理信息系统(GIS)公司的能力，这些公司的专有技术可以帮助小型和大型客户更好地利用GIS和位置智能的强大功能。

VertiGIS将利用Esri的技术，专注于为各地区各行业的客户提供垂直GIS应用。Esri是位置智能的全球领导者，其ArcGIS®平台是世界上功能最强大的地图和空间分析软件。VertiGIS在六个国家设有办事处，共有400多名员工，为1,600多家客户提供服务。

VertiGIS由四家公司合并而成：在德国设有办事处的AED-SICAD；总部设在加拿大维多利亚的Latitude Geographics；主要办事处位于奥地利、瑞士和澳大利亚的Dynamic Design Group；以及主要办事处位于瑞士和德国的Geocom Group。

VertiGIS首席执行官Jon Brooks表示：“我们很高兴看到VertiGIS的成立，这是一个里程碑式的成果。我们组建的一流团队在几十年来一直都因为能够帮助解决独特的业务挑战而受到认可；通过这种方式凝集在一起让我们能够为更广泛的客户、地域和行业提供更好的服务。”

Brooks的团队还得到了另一种方式的认可：最初的三家VertiGIS公司也是Esri的白金合作伙伴精英团体的一部分。

Esri全球合作伙伴和联盟总监Robert Laudati补充道：“VertiGIS的明确愿景是利用Esri技术和合作伙伴提供极具吸引力的行业解决方案，这一愿景直接与我们的总体使命相一致。此外，我们对VertiGIS为双方共同客户的成功而做出的持续承诺感到鼓舞，并期待在业务增长的过程中继续为其提供支持。”

VertiGIS目前拥有Geocortex®、UT for ArcGIS®、3A for ArcGIS®、ConnectMaster®和GEONIS产品及解决方案，涉及公用事业、土地管理和电信行业特定的框架和产品，以及用于开发面向移动和网页地图应用的工具和功能套件。

Brooks解释道：“随着VertiGIS的发展，我们将寻求在此基础上增加新的产品和服务；但在短期内作为新公司的一部分，我们将继续专注于为客户提供服务，探索我们可以为他们带来的机会和效率。”

关于VertiGIS：

VertiGIS提供一系列领先的软件和解决方案，帮助世界各地的组织从GIS的力量中受益。面向不同行业的方案，满足各司法管辖区独特需求的产品，以及通过增强Esri的ArcGIS®来帮助构建地理空间信息应用的基于框架的工具，只是VertiGIS帮助专业人员使用位置智能完成实际工作的少数几种方式。AED-SICAD、Geocortex、Dynamic Design和Geocom都是VertiGIS品牌的一部分。更多信息请在Twitter上关注我们(@VertiGIS)或访问公司网站：www.vertigis.com。

关于Battery Ventures：

Battery致力于对市场中重塑行业的尖端业务进行投资，包括软件和服务、网络基础设施、消费者互联网、移动和工业技术。该公司成立于1983年，为从种子到私募股权等各个阶段的公司提供支持，通过位于波士顿、旧金山湾区、伦敦、以色列和纽约的办事处进行全球投资。更多信息请在Twitter上关注我们(@BatteryVentures)或访问公司网站www.battery.com。

关于Esri

地理信息系统(GIS)软件、位置智能和地图测绘的全球市场领导者Esri提供目前最强大的地理空间云平台Esri Geospatial Cloud。自1969年以来，Esri一直帮助客户挖掘数据的全部潜力以改善运营和业务成果。如今，已有逾35万家组织部署了Esri软件，其中包括世界最大的城市、大多数国家政府、75%的财富500强企业和7,000多所高校。通过对地理空间信息技术的开创性承诺，Esri开发最先进的数字转型、物联网(IoT)和高级分析解决方案。欢迎访问我们的网站esri.com。

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