香港--(BUSINESS WIRE)--DAVINCI 達芬奇作為AI金融科技的踐行者，壹直致力於人工智能投顧的應用與開發，並不斷探索強強聯合，推進服務升級。目前，已成為美國NFA監管認證機構的DAVINCI，再接再厲，與全球知名金融軟件服務商邁達克科技（MetaQuotes）達成合作協議，成為官方授權的MT5經紀商。至此，除了旗下創新的AI智能投顧“波浪智投”之外，又多了壹款自主交易的服務平臺，可以說是往CFD在線交易保證金領域邁向了深耕的壹步。

眾所周知，在CFD差價合約（保證金交易），最常使用到的工具系全球知名金融軟件服務商MetaQuotes軟件公司研發的MetaTrader5(以下簡稱MT5)。作為自主交易的主打工具，MT5的使用功能更全面，交易品種和自主可操作性上更加豐富，更新過後的MT5比起舊版本MT4更為易操作和專業。這也是DAVINCI初衷——為用戶提供提供用戶更優異的投資體驗。

DAVINCI MT5，經邁達克公司編寫並授權，包含涉及CFD等金融產品交易，擁有2分鐘圖、3小時圖等21種時間周期，以及70種技術指標，有五種定單類型和四種執行模式，增加期權品種，同時，EA測試功能更為強大。編程更為方便快捷。在MT5時代，新壹代編程語言 MetaQuotes Language 5的運算速度將增快數倍，與C++代碼的轉化更加容易，並且，也新加了IntellySence系統等測試工具。

在達成本次合作前，DAVINCI在智能投顧領域鉆研了數年，研發成果顯赫：目前已有除了全球交易市場信息生態系統、智能EA系統、大數據風控等多個交易系統。為了核驗交易系統對真實交易市場的作用性，也源於技術團隊過硬的實力，DAVINCI經過實戰測試，推出了壹款全球AI跟單軟件——波浪智投。這款主打懶人投資，小白也能輕松上手CFD交易的軟件，壹經推出便受到了廣大用戶的喜愛和推崇。收獲了第壹批忠實用戶的DAVINCI，可以說是首戰告捷。

交易市場千人千面。從不懂CFD交易到能通過波浪智投理財也有小賺的用戶群体的肯定和信賴，DAVINCI更有信心在CFD的市場裏繼續深耕。此次與邁達克科技達成合作，即是DAVINCI向金融科技領域發起的誠意跨步，也是自身服務的重要提升：考慮各個層次各種需求的用戶，才能夠在市場更穩當的紮根。

壹直以來,依托智能科技、大數據、信息化等高新技術,DAVINCI不斷在滿足用戶需求、優化產品策略等方面進行探索和創新。此次與MetaQuotes軟件公司達成合作,標誌著DAVINCI在產品多樣性、穩定性和智能化上完成新壹步的升級，這意味著，用戶的投資選擇更多元化了，投資風險分散了，而收益方式和交易方式卻變得更多了。這，便是DAVINCI壹直致力於用AI科技為投資人賺錢的初衷。

關於DAVINCI

DAVINCI 達芬奇 創立於2016年，是全球領先的金融科技CFD交易服務提供商，公司秉承“技術創新、科技變革、普惠金融”的經營理念，依托AI智能科技、大數據、雲計算等高新技術手段，致力於為小微企業和個人投資者提供普惠金融服務，為客戶提供智能投顧、智慧投資等金融解決方案，運用科技和大數據助力投資決策，提升用戶投資樂趣。

DAVINCI 達芬奇目前已發展完備全球化運作團隊，全球員工3000人，業務遍及12個國家和地區，主要包括：香港金融科技中心、日本雲數據中心、英國資產管理中心、澳大利亞數據采集中心、美國環球集團行政管理中心、馬來西亞運營中心、塞舌爾金融管理中心、聖文森特離岸金融管理中心等分布機構。