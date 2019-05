Gemeinsam Müttern helfen: P&G, BIPA und die Caritas im Einatz für Mütter und Kinder in Not

WIEN--(BUSINESS WIRE)--„ In Österreich leben 511.000 Frauen an oder unter der Armutsgrenze. Wir sehen in unseren Hilfsangeboten in ganz Österreich: Armut hat heute viele Gesichter – und sehr häufig ist es das Gesicht einer Frau!“, betont Klaus Schwertner, Generalsekretär der Caritas Erzdiözese Wien anlässlich des Auftakts einer gemeinsamen Hilfsaktion mit P&G und BIPA für Mütter und Kinder in Not. Um betroffenen Müttern direkt zu helfen, ihnen Mut zu geben und neue Chancen zu ermöglichen, unterstützen P&G und BIPA auch in diesem Jahr die Caritas-Initiative #wirtun und damit zwölf Mutter-Kind-Häuser in ganz Österreich.

Gemeinsam möchten die Partner von 1. bis 31. Mai 2019 100.000 Euro für mindestens 3.000 Schlafplätze in den Häusern sammeln. „ KonsumentInnen können die Aktion sehr einfach unterstützen: Mit jedem Kauf einer Packung der Marken Lenor, Oral-B, Pampers und Gillette Venus in einer BIPA Filiale oder im BIPA Online Shop füllt sich der Spendentopf bis auf eine Summe von 100.000 Euro“, betont Bettina Vogler-Trinkfass, Country Managerin P&G Österreich. Und Thomas Lichtblau, Geschäftsführer von BIPA ergänzt: „ Gemeinsam mit P&G und der Caritas verfolgen wir damit ein großes Ziel: jenen Müttern, die von Armut und Gewalt betroffen sind, die notwendige Unterstützung auf dem Weg zur Unabhängigkeit zu bieten – in ganz Österreich.“

Spenden auch im Internet via Social Media möglich

NutzerInnen können den Spendentopf auch via Social Media füllen: Für jedes im Monat Mai erfolgte Posting auf Facebook oder Instagram mit dem Hashtag #Mütternhelfen spendet P&G weitere 25 Cent bis zu einer Höhe von 10.000 Euro. Auf diese Weise kommen insgesamt 110.000 Euro für die Mutter-Kind-Häuser der Caritas zusammen. Der Fortschritt der gesamten Spendenaktion kann über den Spendenzähler auf der BIPA-Website (www.bipa.at) oder auf den im Aktionszeitraum ausgegebenen Kassenbons mitverfolgt werden.

Muttertag für alle Mamas: Unterstützung für den Neustart

Durch die Unterstützung der Caritas-Initiative #wirtun von P&G und BIPA kann Müttern ein schützendes Dach über dem Kopf und ein Ort des Rückhalts ermöglicht werden, wichtige Voraussetzungen für einen positiven Neustart. Mit Hilfe des Spendenbeitrages können Schlafplätze für Mütter in Not geschaffen sowie die Zimmer in Notquartieren renoviert werden, um mehr Platz für den eigenen Raum für Mütter und Kinder zu schaffen. Zudem wird das Angebot an psychologischer Hilfe sowie die Unterstützung für den Einstieg ins Berufsleben ausgebaut.

Nachfrage nach Hilfe größer als das Angebot: 16.800 Frauen geholfen

Nicht nur Frauen, die Übergriffe erlitten haben, Gewalt ertragen mussten oder obdachlos sind, wenden sich an die Caritas. Junge Erwachsene, Alleinerzieherinnen und von Altersarmut betroffene Frauen suchen Notquartiere und Sozialberatungsstellen der Caritas auf, um Hilfe zu erhalten und langfristig wieder eine gesicherte Zukunft aufbauen zu können. Allein im vergangenen Jahr erhielten mehr als 16.800 Frauen direkte Unterstützung in den Sozialberatungsstellen der Caritas. Die Caritas hilft Frauen darüber hinaus in zwölf Mutter-Kind-Häusern in ganz Österreich. Neben der wichtigen persönlichen Betreuung der Frauen gehört auch sehr praktische Unterstützung dazu, z.B. mit Produkten des täglichen Bedarfs.

Soziale Verantwortung als Teil der Unternehmenskulturen

Procter & Gamble setzt sich bereits seit vielen Jahren aktiv für die Gleichberechtigung der Geschlechter ein, fördert Frauen im Unternehmen sowie auch extern. „ Fast fünf Milliarden Menschen kommen mit unseren Marken in Berührung – wir sehen es daher als Teil unserer Verantwortung zur Stelle zu sein, wenn Menschen in Not sind. P&G versorgt Frauen und Mütter mit Produkten des täglichen Bedarfs und besonders zum Muttertag möchten wir jene unterstützen, die oft unbemerkt mit ihren Kindern in Notsituationen geraten. Die erfolgreiche Partnerschaft mit der Caritas ist ein Beispiel dafür, auf das wir sehr stolz sind,“ so Bettina Vogler-Trinkfass, Country Managerin P&G Österreich.

„ Vor genau einem Jahr haben wir gemeinsam mit Doris Schmidauer die Aktion #wirtun ins Leben gerufen: Einen Hilfsfonds für Frauen in akuten Krisensituationen in ganz Österreich. Auf diesem Weg ist es für die Mütter und auch für uns essentiell engagierte Partner an unserer Seite zu wissen: Ein Dach über dem Kopf. Einen Schutzraum für die Familien. Professionelle Beratung und liebevolle Betreuung der Frauen und Kinder können nur mit starker Unterstützung aus der Wirtschaft und vielen engagierten Spenderinnen und Spendern gelingen. Wir sind daher sehr dankbar für die gute Partnerschaft mit Procter & Gamble und BIPA. Der wiederholte Einsatz dieser Unternehmen ist gleichzeitig Vorbild für andere und kann in unserer Gesellschaft nachhaltig Veränderung bewirken“, betont Klaus Schwertner, Generalsekretär der Caritas Erzdiozöse Wien.

Thomas Lichtblau, Geschäftsführer von BIPA: „ Es freut uns, dass das Spendenprojekt für #wirtun auch 2019 durchstartet und wir gemeinsam mit P&G armutsgefährdeten Müttern und ihren Kindern sinnvoll und unbürokratisch helfen können. Bereits seit vielen Jahren unterstützen wir die Caritas Österreich mit unterschiedlichen Charityprojekten, wie der Initiative ,Aufrunder bewirken Wunder‘, zugunsten der Mutter-Kind-Häuser.“

Über Procter & Gamble

Procter & Gamble (P&G) bietet Verbrauchern auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Braun®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head&Shoulders®, Lenor®, Olaz®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Whisper® und Wick®. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter www.pg.com und www.twitter.com/PGDeutschland.