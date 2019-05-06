PTC推出突破性的Vuforia Expert Capture擴增實境解決方案，以此提高員工效率

德國漢諾威--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--PTC (NASDAQ:PTC)今天在漢諾威工業博覽會(HANNOVER MESSE)上宣布推出其Vuforia® Expert Capture™擴增實境(AR)解決方案，旨在改進員工工作效率、品質、安全性和法規遵循性。Vuforia Expert Capture讓工業企業能夠更快速、更有效地為前線員工提供必要的相關資訊，使他們能夠在第一時間快速準確地完成工作。

由於製造業面臨著嚴重的技能差距，因此從現有主題專家(SME)獲得更有效的知識轉移極為重要。根據德勤(Deloitte)和製造業協會的一份報告指出，未來十年可能需要1,000萬個製造業職位，但預計有數百萬個職位空缺無人填補。大量退休工人的離職，加上產品複雜性和客戶需求的增加，要求一流製造商以新的方式向前線員工提供相關資訊。

PTC擴增實境產品執行副總裁Mike Campbell表示：「我們很高興為工業企業提供一種新方法，透過AR來利用SME的專門知識，幫助緩解當今工業企業面臨的技能差距危機。Vuforia Expert Capture是一種高價值的開箱即用解決方案，可加速AR內容建立，使製造商的員工不僅能夠提高準確性和速度以成功完成新任務或不熟悉的任務，還能降低培訓成本和熟練上手所需的時間。」

Vuforia Expert Capture可在員工最需要的時間和地點，亦即日常工作環境的現實場景中提供最新的相關資訊。它可以根據需要隨時取得知識，而不會對高價值員工造成干擾。無需預先準備或開發工作即可輕鬆建立實務培訓和任務指導的逐步說明。

取得的過程可以在採用SaaS的安全環境中進行微調，然後在RealWear HMT-1、Microsoft HoloLens和行動裝置上動態地傳遞給整個企業的前線員工。憑藉HoloLens的位置感知功能，可以利用空間智慧安全地指導不同位置的前線員工進行多步驟操作，而不會影響速度和準確性。

對於現有的設備服務/維護/更換程序不可用的製造環境而言，Vuforia Expert Capture是一種有價值的解決方案。SME可以輕鬆記錄如何執行這些關鍵任務的指導，然後分享給新員工或重新部署的員工，以實現快速、高效率的在職指導。在工作環境中輕鬆取得標準化指導可以增加員工的理解，提升效率，延長正常工作時間和提高品質。

格芯(Global Foundries)資訊長辦公室AI ML AR VR創新主管DP Prakash表示：「格芯已經在其全球工廠中採用擴增實境作為在競爭市場中提高生產力的重要手段之一。使用Vuforia Expert Capture讓我們越來越能夠發揮工廠員工的智慧。Vuforia的這種能力可將標準作業程序(SOP)的成文時間最多加快10倍，並且幫助將員工在課堂和工廠的培訓時間縮減50%。」

欲瞭解更多資訊或觀看Vuforia Expert Capture的展示，請在漢諾威工業博覽會上造訪PTC的攤位。Vuforia Expert Capture預計將於2019年5月底全面上市。

其他資源

PTC可自行決定更改任何產品（包括任何特性或功能）的發布時間。

關於Vuforia

PTC在工業界的傳統為我們應對現實情況打下堅實基礎，我們對人類潛能的信念驅動著我們實現自己的願景；擴增實境有助於實現這一潛力。我們的Vuforia擴增實境解決方案可以在工業企業進行數位化轉型時顯著提高其員工工作效率。透過具有臨場感的互動和指導，Vuforia的AR體驗可提高員工效率，幫助公司降低與廢料和重複作業相關的成本並改進品質。憑藉AR，員工只用傳統培訓方法所需的一小部分時間即可變得熟練和高效率，提高他們的生產力以及安全性和法規遵循性。

關於PTC (NASDAQ:PTC)

PTC通過屢獲殊榮、經過市場驗證的解決方案促進工業創新，幫助公司實現產品和服務的差異化，改進卓越營運能力和提高員工生產力。憑藉PTC及其合作夥伴生態系統，製造商可以充分利用如今前景大好的新技術來推動數位化轉型。

PTC.com @PTC 部落格

PTC、Vuforia和PTC標誌均為PTC Inc.或其子公司在美國和其他國家的商標或註冊商標。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。