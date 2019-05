Projet de collaboration sur la transformation numérique entre Air Liquide et STMicroelectronics

PARIS & GENÈVE--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Air Liquide (Paris:AI) et STMicroelectronics ont l’intention d’engager une collaboration avec pour objectif d’accélérer le développement de solutions numériques pour applications industrielles. A travers cette initiative, ST prévoit d’apporter orientations et solutions à Air Liquide pour son processus de transformation numérique, tandis qu’Air Liquide prévoit de travailler avec ST afin de développer des technologies et solutions pour applications industrielles. Cette coopération renforcera les relations qui unissent les deux entreprises depuis plusieurs décennies.

Par cette collaboration, les deux entreprises prévoient d’identifier les cas dans lesquels les technologies de ST répondent au mieux à des besoins industriels et logistiques pour, ensuite, réaliser des prototypes de solutions numériques et les tester dans les environnements opérationnels d’Air Liquide. En créant un terrain propice aux échanges entre experts et en adoptant une approche collaborative, Air Liquide et ST souhaitent accélérer l’innovation numérique de cas d’usages dans le domaine industriel. Les partenaires ont d’ores et déjà identifié un ensemble de projets et d’idées dans des domaines tels que le suivi et la gestion d’actifs, la maintenance prédictive et la cybersécurité des actifs industriels.

Cette coopération enrichira la relation commerciale de confiance établie entre Air Liquide et ST au cours des décennies écoulées. Air Liquide fournit des gaz, des matériaux ainsi que des équipements aux sites de production de ST situés en France, en Italie, à Malte, au Maroc, aux Philippines et à Singapour.

Joël Hartmann, Executive Vice President de STMicroelectronics, Digital & Smart Power and Digital Front-End Manufacturing de STMicroelectronics, a déclaré : « ST et Air Liquide capitalisent sur leurs relations solides et mutuellement bénéfiques établies depuis de longues années pour aller encore plus loin dans leur aventure. Notre objectif est d’accompagner la transformation numérique d’Air Liquide, l’un de nos fournisseurs majeurs et stratégiques, en mettant à leur disposition des solutions de pointe qui s’appuient sur notre portefeuille de produits et de technologies pour accélérer leur programme dans ce domaine avec succès. »

Guy Salzgeber, Directeur Général Adjoint et membre du Comité Exécutif d’Air Liquide supervisant les activités industrielles en Europe, a déclaré : « Nous sommes convaincus que cette coopération renforcée avec ST, client stratégique de longue date du Groupe, permettra une nouvelle accélération de notre transformation numérique, tout en accompagnant ST pour mieux répondre aux besoins technologiques de l’Internet des Objets Industriel. Cette initiative est une nouvelle illustration de notre stratégie d’innovation ouverte qui s’appuie sur des partenariats avec nos clients, nos fournisseurs, ainsi que des universités et des start-up. »

About Air Liquide

Air Liquide est un leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé. Présent dans 80 pays avec environ 66 000 collaborateurs, le Groupe sert plus de 3,6 millions de clients et de patients. Oxygène, azote et hydrogène sont des petites molécules essentielles à la vie, la matière et l’énergie. Elles incarnent le territoire scientifique d’Air Liquide et sont au coeur du métier du Groupe depuis sa création en 1902.

Air Liquide a pour ambition d’être un leader de son industrie, d’être performant sur le long terme et de contribuer à un monde plus durable. Sa stratégie de transformation centrée sur le client vise une croissance rentable dans la durée. Elle s’appuie sur l’excellence opérationnelle et la qualité des investissements, de même que sur l’innovation ouverte et l’organisation en réseau mise en place par le Groupe à l’échelle mondiale. Grâce à l’engagement et l’inventivité de ses collaborateurs pour répondre aux enjeux de la transition énergétique et environnementale, de la santé et de la transformation numérique, Air Liquide crée encore plus de valeur pour l’ensemble de ses parties prenantes.

Le chiffre d’affaires d’Air Liquide s’est élevé à 21 milliards d’euros en 2018. Ses solutions pour protéger la vie et l’environnement représentent plus de 40 % de ses ventes. Air Liquide est coté à la Bourse Euronext Paris (compartiment A) et appartient aux indices CAC 40, EURO STOXX 50 et FTSE4Good.

www.airliquide.com

À propos de STMicroelectronics

ST, un leader mondial sur le marché des semiconducteurs, fournit des produits et des solutions intelligents qui consomment peu d’énergie et sont au cœur de l’électronique que chacun utilise au quotidien. Les produits de ST sont présents partout, et avec nos clients, nous contribuons à rendre la conduite automobile, les usines, les villes et les habitations plus intelligentes et à développer les nouvelles générations d’appareils mobiles et de l’Internet des objets.

Par l’utilisation croissante de la technologie qui permet de mieux profiter de la vie, ST est synonyme de « life.augmented ».

En 2018, ST a réalisé un chiffre d’affaires net de 9,66 milliards de dollars auprès de plus 100 000 clients à travers le monde. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site :

www.st.com.