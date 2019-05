L’attractivité commerciale de LeoSat augmente: la société franchit la barre des 2 milliards de dollars de contrats

WASHINGTON--(BUSINESS WIRE)--LeoSat Enterprises a annoncé aujourd’hui la signature d’accords commerciaux pour plus de 2 milliards de dollars dans la perspective du lancement du réseau de données le plus rapide, le plus sécurisé et le plus étendu au monde, fourni par une constellation de satellites en orbite terrestre basse. Ces accords de pré-lancement reflètent le fort intérêt pour l’offre phare de LeoSat manifesté par un large éventail de secteurs en pleine croissance des données et de la mobilité: entreprises, opérateurs de télécoms, administrations publiques, transport maritime, santé et finance.

L’explosion des volumes de données entraîne partout dans le monde une demande croissante de transfert rapide et en toute sécurité de grandes quantités de données; or cette demande augmente plus vite que les capacités des infrastructures nécessaires pour la satisfaire. LeoSat a développé une architecture de système unique – un réseau MPLS spatial – offrant une connectivité sécurisée Gigabit avec des temps de latences inférieurs à ceux de la fibre et qui ouvre de nouvelles possibilités aux entreprises recherchant des solutions évolutives et flexibles pour leurs réseaux en expansion.

«Alors que la liste des sociétés qui lancent des méga-constellations de satellites sur la base de l’adage ‘créez-les et les clients viendront’ continue de s’allonger, nous pensons que nos accords commerciaux évalués à plus de 2 milliards de dollars démontrent clairement que la solution unique de LeoSat est plus qu’une vision. Non seulement LeoSat répond aux besoins essentiels de nos clients, mais nous avons également suscité le soutien inconditionnel de deux grandes sociétés de satellites, SKY Perfect JSAT et Hispasat», a déclaré Mark Rigolle, PDG de LeoSat Enterprises.

Nos contrats clients les plus récents ont été signés avec X2nSat, qui a choisi le réseau de données laser de LeoSat pour répondre aux besoins en constante évolution du secteur de la santé, et avec FMC GlobalSat, fournisseur d’un accès réseau onshore et offshore continu qui améliorera considérablement la productivité et l’efficience des infrastructures satellitaires existantes.

La FCC a récemment accordé à LeoSat une licence d’exploitation de son réseau aux États-Unis. L’an dernier, la société a également dévoilé les premières étapes du développement de son système terrestre grâce à un accord avec Phasor Solutions, développeur de systèmes de pointe d’antenne à commande électronique (ESA) destinés aux entreprises.

Mark Rigolle a ajouté: «En associant la rapidité de la fibre à l’omniprésence du satellite et à un niveau d’ultra-sécurité inégalé à ce jour, LeoSat a rapidement modifié la perception selon laquelle le satellite est le dernier recours pour les communications de données. En élargissant le marché existant des services satellitaires, LeoSat entraîne un changement de paradigme qui ouvre de nouveaux marchés aux réseaux spatiaux de données pour les communications d'entreprise, les télécommunications et les communications institutionnelles à travers le monde. Que ce soit dans le domaine de la santé, du transport maritime, de l’énergie, de la banque et de la connectivité à distance, de nouveaux secteurs se rallient sans cesse à nous et la dynamique actuelle de nos ventes de pré-lancement démontre clairement que LeoSat est la solution optimale pour la connectivité professionnelle. De toute évidence, LeoSat a visé juste en proposant un réseau de données conçu pour les entreprises, car il nous a fallu seulement un peu plus de deux ans pour atteindre un milliard de dollars d’engagements clients et moins de 12 mois pour doubler ce chiffre à 2 milliards de dollars.»

NOTE AUX ÉDITEURS

Pour en savoir plus sur LeoSat, venez assister à l’une de nos tables rondes au #SATShow à Washington DC.

Lundi 6 mai, 13h30: Introduction aux HTS et autres acronymes (Unveiled Theater)

Mercredi 8 mai, 15h00: Intégration des constellations LEO dans les services de téléportation (Salle 147)

Jeudi 9 mai, 10h45: Table ronde des dirigeants – Systèmes LEO/MEO (Salle 146)

Pour organiser un entretien, contacter Melanie Dickie par e-mail à l’adresse: Melanie@leosat.com ou par téléphone au +31 6 14 22 97 62

À propos de LeoSat Enterprises

LeoSat Enterprises a été créé pour tirer parti des derniers développements dans les technologies de communication par satellite afin de développer et lancer une nouvelle constellation en orbite terrestre basse qui fournira le premier service de données professionnel de très haut débit, sécurisé et disponible sur le marché dans le monde.

Avec jusqu’à 108 satellites de communications en orbite terrestre basse dans la constellation, LeoSat est la première société à avoir des satellites à haut débit (HTS) dans la constellation interconnectée par des liaisons laser, créant un réseau optique dans l’espace d’environ 1,5 fois plus rapide que les réseaux de fibre terrestre et sans recourir à aucun point terrestre. Cet ensemble unique de fonctionnalités permet à LeoSat de fournir une infrastructure instantanée rapide, sûre et fiable à l’origine ou à destination de tout point dans le monde.

Basée à Washington DC, la société LeoSat collabore actuellement avec Thales Alenia Space à la constellation de satellites de communications en orbite terrestre basse dans la bande Ka. Une fois opérationnelle, la constellation fournira des communications et une bande passante à haute vitesse, à faible temps de latence et hautement sécurisées pour les opérations commerciales sur les marchés des télécoms, de l’énergie, du transport maritime, des administrations publiques et des échanges internationaux. Le lancement de la constellation est prévu pour 2020. www.leosat.com

