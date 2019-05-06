DEWA為阿拉伯聯合大公國最大的發電和海水淡化工廠M-Station增加700MW發電量

阿聯杜拜--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--杜拜副酋長、阿拉伯聯合大公國財政部長兼杜拜水電局(DEWA)局長Sheikh Hamdan bin Rashid Al Maktoum殿下為阿拉伯聯合大公國最大的發電和海水淡化工廠——位於傑貝阿里(Jebel Ali)的M-Station擴容專案揭幕。

DEWA董事總經理兼執行長Saeed Mohammed Al Tayer閣下指出，擴容的M-Station總成本達11.669兆迪拉姆，目前產能為2,885百萬瓦(MW)電量及每天1.4億加侖淡化水。擴容成本為1.527兆迪拉姆，新增產能700MW的發電機組。擴容設計的燃料效率為90%。該專案已順利完成，超過2000萬安全人工時，未發生損時工傷。

Al Tayer向DEWA的合作夥伴致謝，尤其是負責實施專案的西門子(Siemens)和專案顧問Mott MacDonald。

西門子中東及阿聯地區執行長Dietmar Siersdorfer表示：「傑貝阿里M-Station擴容專案的完工代表西門子和DEWA長期策略性合作夥伴關係中的又一里程碑。這表示我們有能力憑藉創新和科技來支援阿聯的社會與經濟成長。」

在擴容之前，M-Station發電量為2,185MW，擁有6個西門子F型燃氣輪機（每個發電量為255MW），6個斗山(Doosan)廢熱回收鍋爐用於產生蒸汽，3個阿爾斯通(Alstom)蒸汽輪機（每個發電量為218MW）。專案包括興建16個燃油儲罐，每個容量為2萬立方公尺，總燃油儲存量為32萬立方公尺。M-Station的海水淡化處理能力為140 MIGD，設有8個Fisia海水淡化裝置，採用多級閃蒸(MSF)技術，每個裝置的處理能力為17.5 MIGD，並配有兩個雙重燃料輔助鍋爐。

擴容專案包含兩個雙重燃料燃氣輪發電機（每個發電量263.5 MW），兩個廢熱回收鍋爐用於產生蒸汽，以及一個西門子背壓蒸汽輪機（發電量173 MW）。擴容設計將工廠燃料效率提升至85.8%，這一數字在全球名列前茅。DEWA目前的總發電量為11,100 MW，總供水量為470 MIGD。

*來源：AETOSWire

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