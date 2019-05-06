DEWA为阿联酋最大的发电和海水淡化工厂M电站增加700MW发电量

阿联酋迪拜--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--迪拜副酋长、阿联酋财政部长兼迪拜水电局(DEWA)局长Sheikh Hamdan bin Rashid Al Maktoum殿下为阿联酋最大的发电和海水淡化工厂——位于杰贝阿里(Jebel Ali)的M电站扩容项目揭幕。

DEWA董事总经理兼首席执行官Saeed Mohammed Al Tayer阁下指出，扩容的M电站总成本达11.669万亿迪拉姆，目前产能为2,885兆瓦(MW)电量及每天1.4亿加仑淡化水。扩容成本为1.527万亿迪拉姆，新增了产能700MW的发电机组。扩容设计的燃料效率为90%。该项目已顺利完成，超过2000万安全人工时，未发生损时工伤。

Al Tayer向DEWA的合作伙伴致谢，尤其是项目实施方西门子(Siemens)和项目顾问Mott MacDonald。

西门子中东及阿联酋地区首席执行官Dietmar Siersdorfer表示：“杰贝阿里M电站扩容项目的完工标志着西门子和DEWA长期战略合作过程中的又一里程碑。这表明我们有能力凭借创新和技术来很好地支持阿联酋的社会与经济发展。”

在扩容之前，M电站发电量为2,185MW，拥有6个西门子F型燃气轮机（每个发电量为255MW），6个斗山(Doosan)废热回收锅炉用于产生蒸汽，3个阿尔斯通(Alstom)蒸汽轮机（每个发电量为218MW）。项目包括建设16个燃油储罐，每个容量为2万立方米，总燃油存储量为32万立方米。电站的海水淡化处理能力为140 MIGD，设有8个Fisia海水淡化装置，采用多级闪蒸(MSF)技术，每个装置的处理能力为17.5 MIGD，并配有两个双重燃料辅助锅炉。

扩容项目包含两个双重燃料燃气轮发电机（每个发电量263.5 MW），两个废热回收锅炉用于产生蒸汽，以及一个西门子背压蒸汽轮机（发电量173 MW）。扩容设计将工厂燃料效率提升至85.8%，这一数字在全球名列前茅。DEWA目前的总发电量为11,100 MW，总供水量为470 MIGD。

*来源：AETOSWire

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