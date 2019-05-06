TAKE2獲GRAIL 授權早期鼻咽癌檢測技術

中國香港--(BUSINESS WIRE)--TAKE2 HEALTH LTD. 「得易健康有限公司」 (“TAKE2”)，一家總部位於中國香港的醫療健康科技企業，今天宣佈與GRAIL, Inc. 就早期鼻咽癌檢測相關的一系列知識產權達成協議，TAKE2獲得相關技術的全球獨家授權。TAKE2創辦人包括香港中文大學的盧煜明教授、趙慧君教授和陳君賜教授。TAKE2致力推動醫療健康發展，讓最創新的醫療健康技術發明在中國以及亞州地區造福普羅大眾。

TAKE2的首項業務將致力於開發及產業化早期鼻咽癌的檢測技術，該技術由盧煜明教授與其團隊研發，並於較早前授權予GRAIL, Inc.。2017年，盧教授的研究團隊發表了一項被廣泛報道的研究，該劃時代的研究成果證實了通過分析游離DNA，可在未有病徵前便有效地檢測出早期鼻咽癌。該研究更獲全球頂尖醫學期刊《新英倫醫學雜誌》(The New England Journal of Medicine) 選為「2017年度十大最矚目研究」。

盧煜明教授表示：「TAKE2 的使命之一是透過早期疾病檢測，賦予用戶一個新機會去管理自己的健康。我們初步將專注於推動早期鼻咽癌測試的普及化，盼望將此技術惠及更多需要測試的人。尤其於中國和東南亞，這個龐大的地區有逾二十億的總人口，這些地區的鼻咽癌病患數目位居世界前列，而由於多數案例在確診時已經是晚期，令鼻咽癌成為難治重症。TAKE2的成立因此特別及時和有意義。」

TAKE2簡介

TAKE2是一家總部位於中國香港的初創企業，致力於探索、開發和建立開拓性的醫療健康平台，藉此運用生物醫學科技及信息技術讓大眾掌握可付諸於行動的健康資訊及新科技應用。TAKE2致力推動醫療健康發展，讓最創新的醫療健康技術發明在中國以及亞州地區造福普羅大眾。如欲了解更多資訊，請以電郵聯絡 Contact_us@take2.health。

GRAIL簡介

GRAIL是一家以在早期可治癒階段診斷和篩查癌症為使命的生命科學公司，專注開發新型多癌種檢測技術，及早發現癌症，以助緩解全球癌病問題。GRAIL利用高深度測序、大型臨床試驗以及電腦科學與數據科學，加深對癌症生物學的科學理解及開發血液檢測。GRAIL位於美國加州門洛帕克，並獲得各地的投資者和制藥、科技及醫療保健公司的支持。如欲了解更多資訊，請瀏覽www.grail.com。