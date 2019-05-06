TAKE2获GRAIL 授权早期鼻咽癌检测技术

中国香港--(BUSINESS WIRE)--TAKE2 HEALTH LTD. 「得易健康有限公司」 (“TAKE2”)，一家总部位于中国香港的医疗健康科技企业，今天宣布与GRAIL, Inc. 就早期鼻咽癌检测相关的一系列知识产权达成协议，TAKE2获得相关技术的全球独家授权。TAKE2创办人包括香港中文大学的卢煜明教授、赵慧君教授和陈君赐教授。TAKE2致力推动医疗健康发展，让最创新的医疗健康技术发明在中国以及亚州地区造福普罗大众。

TAKE2的首项业务将致力于开发及产业化早期鼻咽癌的检测技术，该技术由卢煜明教授与其团队研发，并于较早前授权予GRAIL, Inc.。2017年，卢教授的研究团队发表了一项被广泛报道的研究，该划时代的研究成果证实了通过分析游离DNA，可在未有病征前便有效地检测出早期鼻咽癌。该研究更获全球顶尖医学期刊《新英伦医学杂志》(The New England Journal of Medicine) 选为「2017年度十大最瞩目研究」。

卢煜明教授表示：「TAKE2 的使命之一是透过早期疾病检测，赋予用户一个新机会去管理自己的健康。我们初步将专注于推动早期鼻咽癌测试的普及化，盼望将此技术惠及更多需要测试的人。尤其于中国和东南亚，这个庞大的地区有逾二十亿的总人口，这些地区的鼻咽癌病患数目位居世界前列，而由于多数案例在确诊时已经是晚期，令鼻咽癌成为难治重症。TAKE2的成立因此特别及时和有意义。」

TAKE2简介

TAKE2是一家总部位于中国香港的初创企业，致力于探索、开发和建立开拓性的医疗健康平台，藉此运用生物医学科技及信息技术让大众掌握可付诸于行动的健康信息及新科技应用。TAKE2致力推动医疗健康发展，让最创新的医疗健康技术发明在中国以及亚州地区造福普罗大众。如欲了解更多信息，请以电邮联络 Contact_us@take2.health。

GRAIL简介

GRAIL是一家以在早期可治愈阶段诊断和筛查癌症为使命的生命科学公司，专注开发新型多癌种检测技术，及早发现癌症，以助缓解全球癌病问题。GRAIL利用高深度测序、大型临床试验以及计算机科学与数据科学，加深对癌症生物学的科学理解及开发血液检测。GRAIL位于美国加州门洛帕克，并获得各地的投资者和制药、科技及医疗保健公司的支持。如欲了解更多信息，请浏览www.grail.com。