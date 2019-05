Veeva und Cvent kündigen Integration von führenden Event-Management-Funktionen an

BARCELONA, Spanien--(BUSINESS WIRE)--Die beiden Unternehmen Veeva Systems (NYSE: VEEV) und Cvent haben heute bekannt gegeben, dass sie das Veeva CRM Events Management mit der Meeting-Management-Software von Cvent abstimmen werden. Diese einander ergänzenden Angebote bieten gemeinsamen Kunden eine integrierte Lösung für ein rechtskonformes und durchgängiges Management von Meetings und Veranstaltungen wie Kongressen, Konferenzen und Symposien.

Veeva CRM Events Management bietet eine moderne Cloud-Anwendung zur Verwaltung von Live- und virtuellen Veranstaltungen mit größerer Compliance, einschließlich der Integration mit Veeva CRM, um Außendienstmitarbeitern über alle Kanäle vollen Zugriff und Einblick in die Aktivitäten mit medizinischen Fachkräften (HCPs) zu geben. Die Meeting-Management-Software von Cvent ist eine umfassende Lösung zur Verwaltung von Logistik, Teilnehmern und Ausgaben für globale Veranstaltungen.

Veeva wird einen Standard-Datenkonnektor erstellen und unterstützen, um die Lösungen der Unternehmen zu integrieren, sodass Veranstaltungs-, Teilnehmer- und Sprecherinformationen in Veeva CRM Events Management nahtlos in Cvent einfließen können. Veranstaltungsplaner können die Eventlogistik verwalten, einschließlich der Suche nach Veranstaltungsorten, der Registrierung, der Reisebuchung und des Check-ins vor Ort mit Cvent, wobei diese Updates in Veeva CRM Events Management einfließen. Dies ermöglicht es Außendienstmitarbeitern, die gleichen relevanten Details wie die Veranstaltungsplaner in Cvent direkt in Veeva CRM Events Management einzusehen, um eine bessere Übersicht über Termine mit HCPs zu erhalten.

„Veeva verfügt über große Erfahrung in der Unterstützung biowissenschaftlicher Unternehmen bei der Durchsetzung der Compliance bei allen Veranstaltungen“, sagte Anil Punyapu, Senior Vice President für den Vertrieb bei Cvent. „Unsere Integration mit Veeva CRM Events Management wird den Kunden einen vollständigen Überblick über alle Interaktionen im Gesundheitswesen geben, sodass sie die Einhaltung von Vorschriften vom Beginn bis nach der Veranstaltung besser handhaben können.“

„Unsere Partnerschaft mit Cvent wird Barrieren im Veranstaltungsmanagement beseitigen, sodass Kunden einen vollständigen Überblick über alle globalen Veranstaltungen haben“, sagte Andy Fuchs, Vice President für kommerzielle Strategien bei Veeva. „Veranstaltungsinformationen werden erfasst und in beiden Lösungen verfügbar gemacht, sodass Unternehmen eine höhere Effizienz und ein rechtskonformes Engagement in viel größerem Umfang erreichen können.“

Die Integration zwischen Veeva CRM Events Management und der Meeting-Management-Software von Cvent ist für Ende 2019 geplant.

Die Anmeldung für den Veeva Commercial & Medical Summit Europe ist jetzt möglich. Kommen Sie vom 3. bis 5. Dezember 2019 zu uns nach Barcelona, wo sich mehr als 1200 Fachleute aus dem Bereich der Biowissenschaften treffen, um sich über neueste Nachrichten und Markttrends der Branche zu informieren, innovative Technologien zu erleben, sich zu vernetzen und bewährte Praktiken auszutauschen.

Weitere Informationen zu Veeva CRM Events Management finden Sie hier: veeva.com/EventsManagement

Über Cvent

Cvent ist ein führender Anbieter von Technologien für Meetings, Veranstaltungen und Hospitality mit mehr als 4.000 Mitarbeitern, 25.000 Kunden und 300.000 Anwendern weltweit. Die Cvent Event Cloud bietet Veranstaltungsplanern und -vermarktern Softwarelösungen für die Online-Registrierung von Veranstaltungen, die Auswahl der Veranstaltungsorte, Veranstaltungsmanagement und -marketing, Onsite-Lösungen und die Einbindung von Teilnehmern. Die Produktreihe von Cvent automatisiert und vereinfacht den Planungsprozess für möglichst wirkungsvolle Veranstaltungen. Die Cvent Hospitality Cloud arbeitet mit Hotels und Veranstaltungsorten zusammen, um ihnen zu helfen, das Gruppen- und Geschäftsreisegeschäft voranzutreiben. Hotels nutzen die digitalen Marketing-Tools und Softwarelösungen der Cvent Hospitality Cloud, um Geschäfte über die Sourcing-Plattformen von Cvent zu gewinnen und ihre Kunden direkt, effizient und profitabel zu bedienen – und ihnen so zu helfen, ihr Geschäft auszubauen und Verantwortung dafür zu übernehmen. Cvent-Lösungen optimieren die gesamte Wertschöpfungskette des Veranstaltungsmanagements und ermöglichen Kunden auf der ganzen Welt das Management von Hunderttausenden von Meetings und Veranstaltungen. Weitere Informationen finden Sie auf Cvent.com oder verbinden Sie sich mit uns über Facebook, Twitter oder LinkedIn.

Über Veeva Systems

Veeva Systems Inc. ist der Marktführer im Bereich von Software auf Cloud-Basis für die internationale Life-Sciences-Branche. Veeva hat sich der Innovation, höchster Produktqualität und dem Kundenerfolg verpflichtet. Das Unternehmen hat über 700 Kunden von den größten Pharmakonzernen der Welt bis hin zu neu gegründeten Biotechfirmen. Veeva hat seinen Hauptsitz in der San Francisco Bay Area und verfügt über Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Asien und Lateinamerika. Weitere Informationen finden Sie unter veeva.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, so etwa zur Marktnachfrage und zur Akzeptanz der Produkte und Dienstleistungen von Veeva, zu den Ergebnissen aus der Nutzung von Produkten und Dienstleistungen von Veeva und zu allgemeinen Geschäftsbedingungen, insbesondere in der Life-Sciences-Branche. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf vergangenen Geschäftsleistungen von Veeva und den aktuellen Plänen, Schätzungen und Erwartungen des Unternehmens und stellen keine Zusicherung dar, dass diese Pläne, Schätzungen oder Erwartungen erreicht werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen stehen für die Erwartungen von Veeva zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Spätere Ereignisse könnten dazu führen, dass diese Erwartungen sich ändern, und Veeva lehnt jegliche Verpflichtung zu einer Aktualisierung der zukunftsgerichteten Aussagen in der Zukunft ab. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen. Zusätzliche Risiken und Unsicherheiten, die sich auf das Finanzergebnis von Veeva auswirken könnten, sind unter den Überschriften „Risk Factors“ und „Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations“ in der Einreichung des Unternehmens auf Formular 10-K für den Zeitraum bis zum 31. Januar 2019 enthalten. Diese ist auf der Website des Unternehmens unter veeva.com im Bereich für Investoren und auf der Website der SEC unter sec.gov verfügbar. Weitere Informationen zu den potenziellen Risiken, die sich auf die tatsächlichen Ergebnisse auswirken könnten, werden in anderen Einreichungen enthalten sein, die Veeva gelegentlich bei der SEC vorlegt.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.