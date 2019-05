Veeva et Cvent annoncent l'intégration de capacités de gestion des événements les meilleures de leur catégorie

BARCELONE, Espagne--(BUSINESS WIRE)--Les sociétés Veeva Systems (NYSE : VEEV) et Cvent ont annoncé aujourd'hui qu'elles vont intégrer Veeva CRM Events Management au logiciel de gestion de réunions de Cvent. Ces offres complémentaires offriront à leurs clients communs une solution intégrée de gestion de réunions et d’événements conforme de bout en bout couvrant les congrès, les conférences et les symposia.

Veeva CRM Events Management fournit une application cloud moderne permettant de gérer les événements en direct et virtuels avec une plus grande conformité, y compris une intégration à Veeva CRM qui donnera aux équipes sur le terrain un plein accès aux activités d'engagement avec les professionnels de santé (PDS) à travers tous les canaux et une visibilité complète de ces activités. Le logiciel de gestion de réunions de Cvent est une solution complète de gestion de la logistique, des participants et des dépenses pour les événements mondiaux.

Veeva créera et prendra en charge un connecteur de données standard pour intégrer les solutions des sociétés, ce qui permettra de transférer les informations sur les événements, les participants et les intervenants contenues dans Veeva CRM Events Management en toute transparence à Cvent. Les planificateurs d’événements pourront gérer la logistique événementielle, y compris l'identification des lieux de réunion, l'enregistrement, les réservations de voyage et les enregistrements sur site en utilisant Cvent, ces mises à jour étant retransférées à Veeva CRM Events Management. Ceci permettra aux équipes sur le terrain de visualiser les mêmes détails pertinents que les planificateurs d’événements dans Cvent directement au sein de Veeva CRM Events Management afin d'améliorer la visibilité dans les engagements des PDS.

« Veeva possède une grande expertise quand il s'agit d'aider les sociétés de sciences de la vie à assurer la conformité de tous leurs événements », a déclaré Anil Punyapu, vice-président directeur en charge des ventes chez Cvent. « Notre intégration à Veeva CRM Events Management fournira aux clients une visibilité totale sur toutes les interactions des professionnels de santé pour leur permettre de mieux gérer la conformité, du début jusqu'au rapport post événement. »

« Notre partenariat avec Cvent éliminera les obstacles dans la gestion des événements de façon à ce que les clients aient une vue complète des événements mondiaux », a ajouté Andy Fuchs, vice-président en charge de la stratégie commerciale chez Veeva. « Les informations concernant les événements seront saisies et disponibles dans les deux solutions, ce qui permettra aux organisations d'améliorer l'efficacité et d'assurer la conformité des engagements sur une échelle bien plus grande. »

L'intégration entre Veeva CRM Events Management et le logiciel de gestion de réunions de Cvent est prévue pour fin 2019.

Les enregistrements pour le Veeva Commercial & Medical Summit Europe sont ouverts. Rejoignez-nous à Barcelone du 3 au 5 décembre 2019, où plus de 1 200 professionnels des sciences de la vie se réuniront pour s’enquérir des dernières nouvelles et des tendances commerciales du secteur, découvrir une technologie innovante, créer des réseaux et partager les meilleures pratiques.

À propos de Cvent

Cvent est un fournisseur de technologie de réunions, d’événements et d'hôtellerie qui compte plus de 4 000 employés, 25 000 clients et 300 000 utilisateurs dans le monde. Le Cvent Event Cloud offre des solutions logicielles aux planificateurs d’événements et aux responsables du marketing pour l'enregistrement en ligne des événements, la sélection des lieux de réunion, la gestion des événements et le marketing, les solutions sur site, et l'engagement des participants. La suite de produits de Cvent automatise et simplifie le processus de planification pour maximiser l'impact des événements. Le Cvent Hospitality Cloud s'associe aux hôtels et aux lieux de réunion pour les aider à développer les activités de voyage en groupe et d'affaires. Les hôtels utilisent les outils de marketing numérique et les solutions logicielles du Cvent Hospitality Cloud pour réaliser des affaires via les plateformes de sourçage de Cvent et pour servir leurs clients directement, efficacement et rentablement – les aidant ainsi à développer et à être propriétaires de leur entreprise. Les solutions Cvent optimisent l'ensemble de la chaîne de valeur de gestion des événements et ont permis à des clients du monde entier de gérer des centaines de réunions et d’événements. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Cvent.com, ou connectez-vous avec nous sur Facebook, Twitter, ou LinkedIn.

À propos de Veeva Systems

Veeva Systems Inc. est le principal fournisseur de logiciels basés sur le cloud, pour l’industrie mondiale des sciences de la vie. Pariant sur l’innovation, l’excellence des produits, et la réussite des clients, la société Veeva dessert plus de 700 clients, qu’il s’agisse des plus grandes compagnies pharmaceutiques mondiales ou de sociétés de biotechnologie émergentes. Veeva, dont le siège social est situé dans la région de la baie de San Francisco, dispose de bureaux dans toute l’Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique latine. Pour en savoir plus, rendez-vous sur veeva.com.

