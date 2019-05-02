新西兰旅游局与腾讯签署合作备忘录 共同促进“2019中新旅游年”游客增长

新西兰旅游局亚洲区总经理华夫（Gregg Wafelbakker）先生（左）和腾讯国际业务部总经理谭乐文先生签署合作备忘录，共同推动新西兰旅游业发展，并致力于将新西兰打造成为中国游客向往的高品质国际旅游目的地品牌。(照片：美国商业资讯)

香港--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--近日，新西兰旅游局与中国领先的互联网增值服务提供商腾讯控股有限公司（以下简称“腾讯”，香港联交所股票编号：00700）在深圳签署了合作备忘录，双方将通过以新颖独特的旅游体验，吸引更多中国自由行游客到访新西兰，并致力于将新西兰打造成为中国游客向往的高品质国际旅游目的地品牌。

该合作备忘录的签署，标志着新西兰旅游局与腾讯正式确立战略合作关系。基于此次协议，双方将携手加强在中国大陆的整合营销推广，全面提升中国游客的旅行体验。同时，还将通过包括微信广告和微信小程序等腾讯社交解决方案，帮助新西兰旅游局加深对中国游客的了解。

新西兰旅游局亚洲区总经理华夫（Gregg Wafelbakker）先生表示：“中国是新西兰第二大旅游客源国，在度假消费上更是跃居第一市场。新西兰旅游局通过不断寻求多元化、数字化的创新合作，触达更多的中国消费者。腾讯作为互联网行业的领军者，拥有领先的专业技术平台及强大的数字营销服务能力。我们将依托腾讯在这些领域的优势，精准的消费者洞察，共同耕耘中国自由行市场，为中国游客提供高品质的旅行体验。

腾讯国际业务副总裁杨宝树先生表示：“新西兰旅游局是全世界最具声望的旅游推广机构之一，我们很高兴能与其达成合作。我们将充分利用腾讯社交解决方案、创新技术，以及对中国大陆消费者的深入洞察，助力新西兰旅游局更好地与中国游客建立联系，进一步丰富中国自由行游客在新西兰旅游体验。通过此次新合作以及未来的其他合作，我相信新西兰将成为更受中国游客青睐的旅游目的地。”

此次合作也会促使新西兰旅游业的进一步发展，将当地的营销推广工作延伸到中国市场。新西兰本地商家可以通过对微信用户的洞察，深入了解中国游客消费行为。腾讯将利用自身在中国消费者互动方面的专长，为新西兰旅游局提供用户洞察，以加深其对中国游客消费习惯和偏好的认知，从而为其制定更具影响力的营销战略奠定基础。

微信拥有超过10.82亿的月活跃用户，是能够帮助品牌在中国游客间提升知名度的优质综合性平台。为提升中国游客的旅游体验，腾讯希望借助新西兰旅游局在新西兰的影响力和网络关系，推广微信及社交解决方案等服务。腾讯还将向新西兰旅游业者提供创建或完善微信公众号的建议，以便更有效地提升品牌知名度。

中国游客可以通过新西兰旅游局最近推出的微信小程序全面了解新西兰的旅游信息，例如旅游体验、签证政策、航班信息、住宿信息、当地交通情况和天气情况等。这款小程序能为中国的自由行游客提供全面的旅游指南。

关于新西兰旅游局

新西兰旅游局成立于1901年，是世界上第一个国家旅游局。新西兰的目标市场是具备一定消费能力的国际游客。他们寻求新的体验，包括接触与互动，并且懂得尊重自然、社会与文化环境。

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