MEDIKEY Blockchain GYM入駐美國著名高爾夫球俱樂部拉斯維加斯鄉村俱樂部

APP和健身房程序的複合而製成的MEDIKEY Blockchain GYM將入駐位於美國拉斯維加斯的著名會員制高爾夫球場LAS VEGAS COUNTRY CLUB。 此次入駐拉斯維加斯鄉村俱樂部健身中心的MEDIKEY Blockchain GYM是MEDIKEY和BSYS的POC（Proof Of Concept）目標。這使得由美國富裕階層社交界翹楚組成的俱樂部會員得以體驗MEDIKEY的生態系統，親身感受其雄厚的技術力。 (圖片：美國商業資訊)

APP和健身房程序的複合而製成的MEDIKEY Blockchain GYM將入駐位於美國拉斯維加斯的著名會員制高爾夫球場LAS VEGAS COUNTRY CLUB。 此次入駐拉斯維加斯鄉村俱樂部健身中心的MEDIKEY Blockchain GYM是MEDIKEY和BSYS的POC（Proof Of Concept）目標。這使得由美國富裕階層社交界翹楚組成的俱樂部會員得以體驗MEDIKEY的生態系統，親身感受其雄厚的技術力。 (圖片：美國商業資訊)

韓國首爾--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- APP和健身房程序的複合而製成的MEDIKEY Blockchain GYM將入駐位於美國拉斯維加斯的著名會員制高爾夫球場LAS VEGAS COUNTRY CLUB。

醫療保健區塊鏈MEDIKEY與拉斯維加斯鄉村俱樂部就MEDIKEY Blockchain GYM入駐俱樂部內健身中心相關事宜簽署了業務協議。

此次入駐拉斯維加斯鄉村俱樂部健身中心的MEDIKEY Blockchain GYM是MEDIKEY和BSYS的POC（Proof Of Concept）目標。這使得由美國富裕階層社交界翹楚組成的俱樂部會員得以體驗MEDIKEY的生態系統，親身感受其雄厚的技術力。

1967年開業的拉斯維加斯鄉村俱樂部先後舉辦過20餘場PGA、LPGA賽事。貓王、弗蘭克•辛納特拉、迪恩•馬丁等知名人士經常到這裡打球，除高爾夫球場以外，還擁有各種設施。

將醫療保健與區塊鏈技術相結合的MEDIKEY提供了一個系統，通過個人提供自己的健康故事信息、完成運動任務等方式獲得獎勵，用於各種用途或交換（包括購買醫療保健用品和支付醫院診療費等）。

可利用MEDIKEY Blockchain GYM的生態系統了解其實用性的初級體驗中心將於5月在首爾蠶室開放。體驗醫療保健區塊鏈MEDIKEY並推廣自己的健康知識的空間將在韓國國內外逐漸蓬勃發展起來。

MEDIKEY相關人士稱：“此次MEDIKEY與拉斯維加斯鄉村俱樂部之間簽署的業務協議，從實現區塊鏈技術的角度上意義深遠，這種區塊鏈技術可不分行業，涵蓋整個健康、醫療領域加以應用”。

此外，截至目前，MEDIKEY(MKEY)已經在虛擬貨幣交易所DigiFinex的USDT、BTC市場和Bit-z的BTC市場上市，加快進軍全球市場的步伐。

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