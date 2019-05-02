MEDIKEY Blockchain GYM入驻美国著名高尔夫球俱乐部拉斯维加斯乡村俱乐部

APP和健身房程序的复合而制成的MEDIKEY Blockchain GYM将入驻位于美国拉斯维加斯的著名会员制高尔夫球场LAS VEGAS COUNTRY CLUB。 此次入驻拉斯维加斯乡村俱乐部健身中心的MEDIKEY Blockchain GYM是MEDIKEY和BSYS的POC（Proof Of Concept）目标。这使得由美国富裕阶层社交界翘楚组成的俱乐部会员得以体验MEDIKEY的生态系统，亲身感受其雄厚的技术力。(图示：美国商业资讯)

APP和健身房程序的复合而制成的MEDIKEY Blockchain GYM将入驻位于美国拉斯维加斯的著名会员制高尔夫球场LAS VEGAS COUNTRY CLUB。 此次入驻拉斯维加斯乡村俱乐部健身中心的MEDIKEY Blockchain GYM是MEDIKEY和BSYS的POC（Proof Of Concept）目标。这使得由美国富裕阶层社交界翘楚组成的俱乐部会员得以体验MEDIKEY的生态系统，亲身感受其雄厚的技术力。(图示：美国商业资讯)

韩国首尔--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- APP和健身房程序的复合而制成的MEDIKEY Blockchain GYM将入驻位于美国拉斯维加斯的著名会员制高尔夫球场LAS VEGAS COUNTRY CLUB。

医疗保健区块链MEDIKEY与拉斯维加斯乡村俱乐部就MEDIKEY Blockchain GYM入驻俱乐部内健身中心相关事宜签署了业务协议。

此次入驻拉斯维加斯乡村俱乐部健身中心的MEDIKEY Blockchain GYM是MEDIKEY和BSYS的POC（Proof Of Concept）目标。这使得由美国富裕阶层社交界翘楚组成的俱乐部会员得以体验MEDIKEY的生态系统，亲身感受其雄厚的技术力。

1967年开业的拉斯维加斯乡村俱乐部先后举办过20余场PGA、LPGA赛事。猫王、弗兰克·辛纳特拉、迪恩·马丁等知名人士经常到这里打球，除高尔夫球场以外，还拥有各种设施。

将医疗保健与区块链技术相结合的MEDIKEY提供了一个系统，通过个人提供自己的健康故事信息、完成运动任务等方式获得奖励，用于各种用途或交换（包括购买医疗保健用品和支付医院诊疗费等）。

可利用MEDIKEY Blockchain GYM的生态系统了解其实用性的初级体验中心将于5月在首尔蚕室开放。体验医疗保健区块链MEDIKEY并推广自己的健康知识的空间将在韩国国内外逐渐蓬勃发展起来。

MEDIKEY相关人士称：“此次MEDIKEY与拉斯维加斯乡村俱乐部之间签署的业务协议，从实现区块链技术的角度上意义深远，这种区块链技术可不分行业，涵盖整个健康、医疗领域加以应用”。

此外，截至目前，MEDIKEY已经在虚拟货币交易所DigiFinex的USDT、BTC市场和Bit-z的BTC市场上市，加快进军全球市场的步伐。

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