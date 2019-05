Empresas líderes do mercado de serviços e software SIG se unem para formar a VertiGIS

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--VertiGIS Ltd., uma nova empresa lançada hoje e apoiada pela Battery Ventures, reúne as capacidades de quatro empresas líderes de GIS, Sistemas de Informação Geográfica (SIG), cuja tecnologia própria ajuda pequenos e grandes clientes a aproveitar melhor o poder do GIS e inteligência de localização.

A VertiGIS, focada em aplicativos GIS (SIG) verticais para clientes em diversas regiões e indústrias, alavancará a tecnologia da Esri, líder mundial em inteligência de localização, cuja plataforma ArcGIS® é o software de mapeamento e análise espacial mais poderoso do mundo. A VertiGIS tem mais de 400 funcionários em escritórios localizados em seis países e atende a mais de 1.600 clientes.

VertiGIS é o resultado da fusão de quatro empresas: AED-SICAD, com escritórios em toda a Alemanha; Latitude Geographics, com sede em Victoria, no Canadá; Dynamic Design Group, com seus principais escritórios na Áustria, Suíça e Austrália; e Geocom Group, com seus principais escritórios na Suíça e na Alemanha.

"Para nós, é emocionante alcançar este marco e ver a VertiGIS ganhar vida," disse Jon Brooks, CEO da VertiGIS. “Reunimos uma equipe de primeira classe reconhecida por ajudar a resolver desafios exclusivos de negócios durante décadas; ao nos unirmos dessa maneira, poderemos fornecer um serviço melhor a uma gama ainda maior de clientes, regiões geográficas e indústrias.”

A equipe da Brooks é reconhecida de outra maneira: três das empresas iniciais da VertiGIS também fazem parte de um grupo de elite da Platinum Partners com a Esri.

“A visão clara da VertiGIS para alavancar a tecnologia e parceiros da Esri a fim de fornecer soluções atraentes do setor está diretamente alinhada com a nossa missão geral,” acrescentou Robert Laudati, diretor da Esri e Global Partners & Alliances. "Além disso, somos encorajados pelo compromisso contínuo da VertiGIS com o sucesso de nossos clientes compartilhados e esperamos continuar a apoiar seus negócios à medida que cresce."

Atualmente, a VertiGIS apresenta produtos e soluções Geocortex®, UT para ArcGIS®, 3A para ArcGIS®, ConnectMaster® e GEONIS, que variam de estruturas e ofertas específicas para concessionárias, terrenos e telecomunicações a conjuntos de ferramentas e recursos para desenvolvimento de aplicativos segmentados de mapeamento móveis e da Web.

“À medida que a VertiGIS cresce, pretendemos adicionar novos produtos e serviços ao grupo; a curto prazo, no entanto, nosso foco continuará a ser o atendimento de nossos clientes e a exploração das oportunidades e eficiências que podemos oferecer a eles como parte de nossa nova organização,” explicou Brooks.

Sobre a VertiGIS:

A VertiGIS oferece uma coleção de softwares e soluções líderes para ajudar organizações de todo o mundo a se beneficiarem do poder do GIS. Ela possui ofertas em todos os setores, produtos projetados para atender às necessidades exclusivas das jurisdições e ferramentas baseadas em framework para ajudar a criação de aplicativos de informação geoespacial, aprimorando o ArcGIS® da Esri. Todas essas características são apenas algumas das maneiras pelas quais a VertiGIS ajuda os profissionais a realizarem trabalhos reais usando inteligência de localização. AED-SICAD, Geocortex, Dynamic Design e Geocom fazem parte da marca VertiGIS. Siga no Twitter (@VertiGIS) e saiba mais em www.vertigis.com.

Sobre a Battery Ventures:

A Battery se esforça para investir em negócios de vanguarda e que definem categorias em mercados que incluem software e serviços, infraestrutura da Web, Internet para consumidores, tecnologias móveis e industriais. Fundada em 1983, a empresa apoia empresas em estágios que vão desde seu lançamento até capital privado, e investimentos globais de escritórios em Boston, na região da baía de San Francisco, em Londres, Israel e em Nova York. Mais informações no Twitter (@BatteryVentures) e em www.battery.com.

Sobre a Esri

Esri, líder de mercado global em software de SIG, Sistema de Informações Geográficas (GIS), inteligência de localização e mapeamento, oferece a Esri Geospatial Cloud, a mais poderosa nuvem geoespacial disponível. Desde 1969, a Esri ajuda os clientes a liberar todo o potencial dos dados para melhorar os resultados operacionais e de negócios. Hoje, o software Esri encontra-se implantado em mais de 350.000 organizações, incluindo as maiores cidades do mundo, a maioria dos governos nacionais, 75% das empresas da Fortune 500 e mais de 7.000 faculdades e universidades. Com seu compromisso pioneiro com a tecnologia de informação geoespacial, a Esri projeta as soluções mais avançadas para a transformação digital, a Internet das Coisas (IoT) e a análise avançada. Visite-nos em esri.com.

