Des sociétés de logiciels et de services SIG en tête du marché s’associent pour former VertiGIS

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--VertiGIS Ltd., nouvelle société lancée aujourd’hui et bénéficiant de l’appui de Battery Ventures, réunit les capacités de quatre sociétés de systèmes d’information géographique (SIG) en tête du marché qui, grâce à leurs technologies exclusives, permettent aux petits et gros clients d’exploiter le pouvoir SIG et de l’intelligence géospatiale.

VertiGIS, axée sur les applications GIG verticales à l’intention des clients de diverses géographies et industries, tirera profit de la technologie d’Esri, leader mondial en intelligence géospatiale, dont la plateforme ArcGIS® constitue le logiciel de cartographie et d’analyses spatiales le plus puissant au monde. VertiGIS a un personnel de plus de 400 employés, est implantée dans six pays, et sert plus de 1 600 clients.

VertiGIS est l’aboutissement de la fusion de quatre sociétés : AED-SICAD, qui a des bureaux dans toute l’Allemagne ; Latitude Geographics, basée à Victoria, Canada ; Dynamic Design Group, dont les principaux bureaux se trouvent en Autriche, en Suisse et en Australie ; et Geocom Group, principalement implantée en Suisse et en Allemagne.

« Nous sommes ravis d’avoir atteint cette étape majeure qui permet à VertiGIS de voir le jour », a déclaré Jon Brooks, PDG de VertiGIS. « Nous avons constitué une équipe de première classe, dont les membres sont reconnus depuis des décennies pour aider à résoudre des défis professionnels uniques ; en combinant ainsi nos efforts, nous pourrons encore mieux servir une gamme élargie de clients, de géographies, et d’industries. »

L’équipe de Jon Brooks est reconnue d’une autre manière : Trois des sociétés VertiGIS initiales font également partie d’un groupe élite de Partenaires Platinum avec Esri.

« La vision claire de VertiGIS pour mobiliser la technologie et les partenaires d’Esri afin de fournir des solutions métier convaincantes est directement alignée sur notre mission globale », a ajouté Robert Laudati, directeur –Partenaires et Alliances à l’échelle mondiale, chez Esri. « Nous sommes également encouragés par l’engagement continu de VertiGIS en faveur de la réussite de nos clients partagés et nous nous réjouissons à l’idée de pouvoir continuer d’appuyer le développement de ses activités. »

VertiGIS propose actuellement Geocortex®, UT for ArcGIS®, 3A for ArcGIS®, ConnectMaster®, et les produits et solutions de GEONIS, qui vont des cadres et offres propres aux services publics, à la gestion des sols, et aux télécommunications, à une suite d’outils et de capacités propices au développement d’applications mobiles et de cartographie Web ciblées.

« Au fur et à mesure que VertiGIS se développe, nous chercherons à ajouter de nouveaux produits et services dans le cadre des activités du groupe ; dans l’immédiat, cependant, nous continuerons de nous appliquer à servir nos clients, et à explorer les opportunités et efficacités que nous pouvons leur fournir par le biais de notre nouvelle organisation », a expliqué Jon Brooks.

À propos de VertiGIS :

VertiGIS propose un ensemble de logiciels et de solutions de premier rang pour aider les organisations du monde entier à bénéficier du pouvoir SIG. Ses offres toutes industries confondues, ses produits destinés à répondre aux besoins uniques des juridictions, et ses outils-cadres pour faciliter le développement des applications d’informations géospatiales en renforçant ArcGIS® de Rsri, ne sont que quelques exemples de la manière dont VertiGIS aide les professionnels à vraiment faire du bon travail, en utilisant l’intelligence géospatiale. L’ensemble des appellations AED-SICAD, Geocortex, Dynamic Design, et Geocom font partie de la marque VertiGIS. Suivez-nous sur Twitter (@VertiGIS) et consultez notre site www.vertigis.com pour obtenir d’autres informations.

À propos de Battery Ventures :

Battery s’efforce d’investir dans des sociétés de pointe, qui définissent les normes de leur domaine d’activités et qui relèvent de divers marchés, notamment ceux des logiciels et services connexes, de l’infrastructure Web, de l’Internet grand public, et des technologies mobiles et industrielles. Créée en 1983, l’entreprise apporte son soutien financier à des sociétés du monde entier et à diverses étapes de leur développement, allant du capital-amorçage au capital-investissement, à partir de ses bureaux situés à Boston, dans la baie de San Francisco, à Londres, en Israël et à New York. Renseignez-vous davantage sur Twitter (@BatteryVentures) et en consultant le site www.battery.com.

À propos d’Esri :

Esri, leader mondial du marché des logiciels liés aux systèmes d’information géographique (SIG), de l’intelligence géospatiale, et de la cartographie, propose Esri Geospatial Cloud, nuage géospatial le plus puissant actuellement disponible. Depuis 1969, Esri aide les clients à libérer le plein potentiel des données pour améliorer leurs résultats opérationnels et commerciaux. À l’heure actuelle, le logiciel d’Esri est déployé dans plus de 350 000 organisations, y compris les plus grandes villes du monde, la plupart des gouvernements nationaux, 75 % des sociétés Fortune 500, et plus de 7 000 universités et établissements d’enseignement supérieur. Motivée par son engagement pionnier à l’égard de la technologie de l’information géospatiale, Esri conçoit les solutions les plus avancées au profit de la transformation numérique, de l’Internet des Objets (IdO) et de l’analytique avancée. Veuillez nous rendre visite sur esri.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.