Softbank Group Corp e SoftBank Vision Fund investem USD 1 bilhão na Rappi

BOGOTÁ--(BUSINESS WIRE)--Rappi, uma startup de on-demand delivery que opera na América Latina, hoje anunciou um investimento de USD 1 bilhão do SoftBank Group Corp. (“SBG”) e SoftBank Vision Fund (“Vision Fund”). O investimento representa o maior financiamento em tecnologia já feito em uma empresa latino Americana e, após a transferência para o Innovation Fund, uma vez que isso é estabelecido, será o primeiro investimento do fundo, o qual foi lançado em março de 2019 e é o maior fundo já criado especializado exclusivamente no mercado de rápido crescimento da região da América Latina. SBG e o Vision Fund irão investir USD 500 mihões cada na Rappi.

Fundada em 2015, a Rappi surgiu como o aplicativo de serviços líder em toda a América Latina, melhorando a vida de seus usuários ao oferecer produtos em várias categorias, incluindo restaurantes, supermercado, farmácias e serviços de pagamento digital. O investimento irá aumentar a presença da Rappi nos mercados existentes e acelerar o crescimento nos demais mercados da América Latina, assim como no desenvolvimento de novos produtos e serviços para seus usuários.

“Este é o resultado de muito trabalho duro de todos os membros de nossa equipe, que está absolutamente comprometida em transformar a qualidade de vida dos latino-americanos. Continuaremos a investir em inovações disruptivas as quais criem novos segmentos de mercado e, consequentemente, oportunidades para milhões na região. É hora de uma América Latina orientada para a tecnologia, e o apoio da SoftBank é essencial para liderar essa transformação.", disse Simon Borrero, cofundador e CEO da Rappi.

Marcelo Claure, diretor de operações do SoftBank Group, CEO do SoftBank Group International e CEO do Innovation Fund, disse: "Os fundadores da Rappi têm uma visão corajosa e ousada de criar o super-aplicativo multi-serviço para a América Latina, melhorando a vida de milhões na região. Em menos de quatro anos, a Rappi tornou-se uma das start-ups que mais crescem na América Latina. Este rápido crescimento demonstra a imensa oportunidade na região. Estamos empolgados em investir nesta equipe apaixonada de empreendedores e acreditamos que a Rappi se beneficiará por fazer parte do promissor ecossistema da SoftBank."

"A visão da SoftBank de acelerar a revolução tecnológica confluíu profundamente com nossa missão de melhorar a forma como as pessoas vivem através de produtos para pagamentos digitais e um super-aplicativo para tudo o que os consumidores precisem. Continuaremos a focar na construção de inovações para entregadores, restaurantes, varejistas e start-ups que se traduzam em novas fontes de crescimento ", disse Sebastian Mejia, co-fundador e presidente da Rappi.

Jeffrey Housenbold, sócio-gerente da SoftBank Investment Advisers, disse: Jeffrey Housenbold, Managing Partner do SoftBank Investment Advisers, afirma “estamos investindo na Rappi em uma oportunidade incrível de crescimento a longo prazo. A empresa, que vêm escalando rapidamente, tem o potencial de expandir para além de seu negócio atual e se tornar uma das mais importantes companhias de tecnologia na América Latina. Abordando de forma criativa a dinâmica única do mercado da região, a Rappi está construindo uma plataforma tecnológica robusta de produtos e serviços especialmente desenvolvida para revolucionar a forma que os consumidores compram e vivem suas vidas.

Em 2018, a Rappi aumentou sete vezes o número de produtos entregues e registrou crescimento mensal de 20% nos sete países onde atua. Além disso, a Rappi foi acelerada pela Y Combinator em 2016 e alcançou o status de unicórnio no ano passado.

Em seguimento ao acordo, Jeffrey Housenbold irá se unir ao Conselho de Diretores da Rappi. A SBG e o Vision Fund unem-se aos atuais investidores da Rappi, a DST Global, a Delivery Hero, a Sequoia Capital, a Andreesen Horowitz e a Y Combinator.

Sobre a Rappi

A Rappi é um aplicativo de entregas para todos os fins que tem como objetivo ser o assistente pessoal de seus usuários. A startup latino americana está presente no Brasil, Colômbia, México, Argentina, Chile, Uruguai e Peru. Através da plataforma, é possível comprar produtos de diferentes categorias, desde Restaurantes, Supermercados e Bebidas até literalmente qualquer coisa. Além disso, o aplicativo possui uma carteira virtual, o RappiPay, onde é possível realizar transferências e até pagamentos em estabelecimentos. Em 2016, a empresa foi acelerada pela Y Combinator, a mais importante incubadora de startups do mundo. No início de 2018, recebeu uma contribuição de US $ 185 milhões, o que permitiu sua expansão no Brasil e na América Latina; em setembro de 2018, recebeu uma nova contribuição, dessa vez de US $ 220 milhões, tornando-se o novo unicórnio latino-americano.