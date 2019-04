Mr. Tullio Giannitti, General Manager, Americas at iThera Medical and Ms. Ciara Finucane, Senior Director and Business Leader of Discovery Research at Invicro with the MSOT inVision platform. (Photo: Business Wire)

BOSTON & MUNICH--(BUSINESS WIRE)--Invicro LLC, een bedrijf van Konica Minolta, en iTheraMedical GmbH hebben een unieke samenwerking aangekondigd met de plaatsing van het MSOT inVision-platform in Invicro’s in vivo laboratorium, via het hoofdkantoor in Boston. Beide bedrijven zullen samenkomen om op unieke wijze Farmaceutische, Biotech- en Academia-sponsordiensten aan te bieden van het opto-akoestische platform dat ziektegerelateerde biomarkers identificeert en kwantificeert op zowel moleculair als anatomisch niveau via pre-klinische full body tomografische scans.

Invicro is een vooraanstaande leverancier van kwantitatieve biomarkers voor beeldvorming, kernlaboratoriumdiensten en softwareoplossingen voor onderzoek en geneesmiddelenontwikkeling, en het in München gevestigde iThera Medical ontwikkelt unieke multispectrale opto-akoestische beeldvormingstechnologieën die niet-invasieve, real-time visualisatie van anatomische, functionele en moleculaire informatie mogelijk maken in levend weefsel met een hoge ruimtelijke resolutie.

