長城匯理引入獨角獸九次方作為戰略投資人，發力銀保證金大數據領域

香港--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--香港上市公司長城匯理(08315.HK)4月29日發布公告，大股東長城匯理控股與壹帶壹路數據產業發展有限公司(購買方)簽訂股份轉讓協議。長城匯理控股向九次方大數據香港主體公司轉讓2.24億股，占公司已發行股本約18.00%。

公告顯示，壹帶壹路數據產業發展有限公司為九次方大數據信息集團有限公司（以下簡稱“九次方大數據”）於香港註冊的全資子公司，控股股東為王三壽。

九次方是中國大數據應用領域的獨角獸公司和國家級高新技術企業，估值達110億元人民幣，已完成ABCD輪融資，融資數額20億元。其主營業務為政府數據應用場景服務、城市數據資產運營、人工智能數據源服務，專註於為國家部委、省市政府、金融機構、央企集團以及大數據產業鏈企業提供大數據應用平臺建設、數據融合共享交換、數據資產運營以及大數據行業應用場景的建設。目前，九次方已經孵化、投資、並購了40多家大數據應用服務公司，同時與80個城市與當地國有控股平臺合資成立的數據資產運營管理公司。

銀保證金大數據業務無疑是當下的熱點和風口。不少投行和金融機構已提前試水。高盛集團每年支付4億美元用於購買第三方的金融數據，同時也向客戶出售市場數據，該業務已經開始盈利。此時，長城匯理公司引入國內壹流的大數據企業作為戰略投資者，背後用意引人遐想。

早在4月24日，其曾發布公告稱，設立兩家境內全資子公司開展業務：分別為九重雲(深圳)大數據有限公司和匯理資產管理(珠海)有限公司，其中，九重雲擬開展銀保證金大數據服務，該業務通過運用大數據、區塊鏈、雲計算、人工智慧等新興前沿技術，用科技結合大數據提供創新多樣的金融產品和服務。

此次長城匯理售出18%的股權，資本市場的反應也證明了投資人對該業務前景的態度，4月29日，長城匯理收盤為0.135元，相比前壹個交易日漲幅達58.82%.

公開信息顯示，長城匯理公司大股東為長城匯理控股有限公司，此前股權占比56.18%，其實際控制人為大陸人宋曉明。此次股權轉讓後，長城匯理控股將持有37.62%股權，仍為公司控股股東。

宋曉明被譽為“並購基金教父”，此前，其控制的長城匯理系主要從事並購基金業務，並創立了國內第壹家上市公司並購基金管理機構。去年，長城匯理完成對冠輝集團的收購，並更名為長城匯理公司（08315.HK）。截至目前，公司主要業務從保安護衛服務、手機遊戲業務，拓展到了資產管理、投資咨詢以及銀保證金大數據三駕馬車。在當前手機遊戲業務逐步萎縮、保安護衛服務不具備強大競爭力的市場環境下，銀保證金作為新增業務格外引人註目。

此次引入九次方大數據戰略投資，無疑將對長城匯理完善其在資產管理、咨詢及管理服務和銀保證金大數據服務的生態體系產生重要作用。