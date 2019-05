DEWA adiciona 700MW à M-Station, maior usina de energia e dessalinização nos Emirados Árabes Unidos

DEWA adds 700MW to M-Station, largest power and desalination plant in UAE (Photo: AETOSWire)

DUBAI, Emirados Árabes Unidos--(BUSINESS WIRE)--Sua Alteza Xeique Hamdan bin Rashid Al Maktoum, vice-governante de Dubai, ministro das Finanças e presidente da Autoridade de Água e Eletricidade de Dubai (DEWA), inaugurou o projeto de extensão da M-Station em Jebel Ali, a maior usina de energia e dessalinização dos Emirados Árabes Unidos.

Sua Excelência Saeed Mohammed Al Tayer, MD e diretor executivo da DEWA, ressaltou que o custo total da M-Station com sua extensão alcançou AED 11.669 bilhões com uma capacidade de produção atual de 2.885 megawatts (MW) e 140 milhões de galões de água dessalinizada por dia. A expansão custou AED 1.527 bilhões e adicionou novas unidades geradoras com capacidade de 700MW. O design da extensão tem uma taxa de eficiência de combustível de 90%. Esse projeto foi completado com mais de 20 milhões de horas-homem sem acidentes com afastamento.

Al Tayer agradeceu aos parceiros da DEWA, especialmente a Siemens, que implementou o projeto e Mott MacDonald, o consultor do projeto.

“A conclusão da expansão da M-Station de Jebel Ali é outro marco na longa história da Siemens e da DEWA como parceiros estratégicos. É uma prova do que podemos alcançar com inovação e tecnologia para apoiar a sociedade e o crescimento econômico nos Emirados Árabes Unidos”, disse Dietmar Siersdorfer, diretor executivo da Siemens no Oriente Médio e Emirados Árabes Unidos.

Antes da extensão, a M-Station gerava 2.185MW de eletricidade a partir de 6 turbinas a gás Siemens modelo F, cada uma com capacidade de 255MW, 6 caldeiras de recuperação de calor do tipo Doosan para geração de vapor, 3 turbinas a vapor Alstom com capacidade de 218MW cada. O projeto incluiu a construção de 16 tanques de armazenamento de óleo combustível, cada um com capacidade de 20.000 metros cúbicos, totalizando 320.000 metros cúbicos. A estação gerava 140 MIGD de 8 unidades de dessalinização Fisia, implantando a tecnologia de destilação Flash Multi-Stage (MSF), cada uma com capacidade de 17,5 milhões de galões por dia (MIGD) e duas caldeiras auxiliares bicombustível.

O projeto de expansão compreende dois geradores de turbina a gás bicombustível, cada um com capacidade de 263,5 MW, duas caldeiras de recuperação de calor para geração de vapor e uma turbina a vapor de contrapressão da Siemens com capacidade de 173 MW. O design da expansão aumentou a eficiência de combustível da usina para 85,8%, o que é uma das taxas mais altas em todo o mundo. A capacidade total de produção da DEWA é atualmente de 11.100 MW de eletricidade e 470 MIGD de produção de água.

*Fonte: AETOSWire

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.