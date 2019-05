DEWA ajoute 700 MW à M-Station, la plus grande usine d'électricité et de dessalement aux Émirats Arabes Unis

DEWA adds 700MW to M-Station, largest power and desalination plant in UAE (Photo: AETOSWire)

DUBAÏ, Émirats Arabes Unis--(BUSINESS WIRE)--Son Excellence Cheikh Hamdan bin Rashid Al Maktoum, Souverain de Dubaï, Ministre des Finances et Président de l'Autorité de l'électricité et de l'eau de Dubaï (DEWA), a inauguré le projet d'extension M-Station à Jebel Ali, la plus grande usine d'électricité et de dessalement aux Émirats Arabes Unis.

Son Excellence Saeed Mohammed Al Tayer, directeur général et PDG de DEWA, a indiqué que le coût total du projet M-Station avec son extension a atteint une valeur de 11,669 milliards de dirhams émiratis, avec une capacité de production actuelle de 2885 mégawatts (MW) et 140 millions de gallons d'eau dessalée par jour. L’expansion a coûté 1,527 milliards de dirhams émiratis, et a permis l’ajout de nouvelles unités de production d’une capacité de 700 MW. La conception de l'extension atteint un taux d'efficacité de carburant de 90%. Ce projet s’est achevé dans plus de 20 millions d’heures de travail sécurisées sans aucun accident entraînant une perte de temps.

Al Tayer a également remercié les partenaires de DEWA, en particulier la société Siemens qui a mis en œuvre le projet, et Mott MacDonald, le consultant du projet.

"L'accomplissement de l'expansion de M-Station à Jebel Ali marque une nouvelle étape dans la longue histoire de Siemens et de DEWA en tant que partenaires stratégiques. Ce projet est preuve de ce que nous pouvons réaliser par l’innovation et la technologie pour soutenir la société et la croissance économique aux Émirats Arabes Unis", a déclaré Dietmar Siersdorfer, PDG de Siemens au Moyen-Orient et aux Émirats Arabes Unis.

Avant l'extension, M-Station produisait 2185 MW d'électricité à travers 6 turbines à gaz Siemens de modèle F, chacune ayant une capacité de 255 MW, 6 chaudières Doosan à récupération de chaleur perdue pour production de vapeur, et 3 turbines à vapeur Alstom d'une capacité de 218 MW chacune. Le projet comprenait la construction de 16 réservoirs de stockage de mazout d'une capacité de 20000 mètres cubes chacun, soit un total de stockage de 320000 mètres cubes. La station a généré 140 millions de gallon impérial par jour à partir de 8 unités de dessalement Fisia, en utilisant la technologie de procédé de distillation par détentes successives (MSF), chacune d’une capacité de 17,5 millions de gallon impérial par jour et deux chaudières auxiliaires bicarburant.

Le projet d'expansion comprend deux générateurs pour turbine à gaz bicarburant d'une capacité de 263,5 MW chacun, deux chaudières à récupération de chaleur perdue pour production de vapeur et une turbine à vapeur à contre-pression de Siemens d'une capacité de 173 MW. La conception du projet d'expansion a permis de renforcer le rendement énergétique de l'usine qui s'est élevé à 85,8%, considéré l’un des taux les plus élevés au monde. La capacité de production totale de DEWA est actuellement 11100 MW d’électricité et la production d’eau a atteint 470 millions de gallon impérial par jour.

