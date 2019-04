PPG promeut le développement durable pour protéger et embellir le monde

In 2018, PPG embedded additional sustainable practices into its operations, introduced new sustainably advantaged products for customers, achieved a record low in injury cases across the company, advanced its global community engagement initiatives, and further advanced its diversity and inclusion efforts.

PPG highlights progress against key economic, environment and social goals in its 2018 Sustainability Report. (Graphic: Business Wire)

PITTSBURGH--(BUSINESS WIRE)--PPG (NYSE : PPG) a publié aujourd'hui son Rapport Développement Durable 2018, qui témoigne des performances et progrès du Groupe par rapport à ses objectifs pour 2025 qui contribuent à sa promesse : NOUS PROTÉGEONS ET EMBELLISSONS LE MONDE ™.

L'an dernier, PPG a intégré d’autres pratiques durables dans ses activités, proposé de nouveaux produits durables pour ses clients, avec des résultats record en matière de réduction d’accidents au sein de l'entreprise, fait progresser ses initiatives mondiales portant sur l'engagement communautaire et poursuivi ses efforts en matière de diversité et d'inclusion. Le rapport est disponible sur sustainability.ppg.com.

"Nos collaborateurs engagés continuent de favoriser le développement durable dans nos activités mondiales", a déclaré Michael H. McGarry, Président-Directeur général de PPG. "Chez PPG, nous nous efforçons de faire mieux aujourd'hui qu'hier. Nos progrès en matière de développement durable en 2018 sont encourageants et nous poussent à identifier de nouvelles opportunités et à atteindre les objectifs ambitieux que nous nous sommes fixés pour 2025."

PPG a lancé une nouvelle série d'objectifs de développement durable en 2018, guidant l'entreprise pour mieux intégrer le développement durable dans ses activités quotidiennes et mesurer ses progrès. Les progrès majeurs de PPG en matière de développement durable en 2018 sont les suivants.

Préserver et protéger l'environnement: PPG s'engage à utiliser les ressources de manière efficace et à favoriser le développement durable tout au long de sa chaîne de valeur afin de préserver et de protéger l'environnement dans lequel l'entreprise évolue. Les réalisations PPG sont :

32 % du chiffre d'affaires réalisé avec des produits et procédés durables, tel que le procédé de peinture automobile à faible teneur en carbone qui permet aux clients d'utiliser 39 % d'énergie en moins ;

29 % des sites de fabrication et de recherche et développement avec zéro déchet industriel mis en décharge ;

une amélioration de 28 % du taux d’épandage et de rejets ;

7 % de réduction de la consommation d’eau ; et

une réduction de 6 % de nos volumes de déchets

Embellir nos communautés: PPG et la Fondation PPG collaborent et s'engagent avec les collaborateurs, les partenaires locaux et autres parties prenantes pour concrétiser la vision de l'entreprise qui consiste à apporter couleur et éclat aux collectivités. En 2018, PPG et la Fondation PPG ont :

terminé le 200 ème projet COLORFUL COMMUNITIES® depuis le lancement du programme en 2015 - une étape importante qui a permis à l'entreprise de toucher plus de 5,2 millions de personnes dans 30 pays ;

projet COLORFUL COMMUNITIES® depuis le lancement du programme en 2015 - une étape importante qui a permis à l'entreprise de toucher plus de 5,2 millions de personnes dans 30 pays ; fait don de plus de 9 millions de dollars à l'échelle mondiale ; et

enregistré près de 25 000 heures de bénévolat de collaborateurs

Valoriser nos collaborateurs: PPG a l'obligation de s'assurer de la santé et sécurité de ses collaborateurs, qu’ils sont engagés et valorisés pour les nombreux talents qu'ils apportent à l'entreprise. En 2018 :

20 % des postes de cadres supérieurs étaient occupés par des femmes, avec une augmentation constante de la représentation des femmes dans l'effectif total ; et

PPG a réussi à réduire de 10 % son taux d’accidents et de maladies.

Pour consulter les vidéos, infographies et en savoir plus sur les progrès de PPG en matière de développement durable, rendez-vous sur sustainability.ppg.com.

PPG: WE PROTECT AND BEAUTIFY THE WORLD™

Chez PPG (NYSE:PPG), nous travaillons quotidiennement pour développer et fournir les peintures, revêtements et matériaux auxquels nos clients font confiance depuis plus de 135 ans. Grâce à notre dévouement et à notre créativité, nous relevons les plus gros défis de nos clients, en collaborant étroitement avec eux afin de trouver la voie à suivre. Depuis notre siège social de Pittsburgh, nous sommes présents et innovons dans plus de 70 pays et avons enregistré des ventes nettes de 15,4 milliards d'USD en 2018. Nous servons nos clients des secteurs du bâtiment, des produits de consommation, des marchés industriels et des transports, ainsi que des marchés secondaires. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.ppg.com.

