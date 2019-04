Braidy Atlas kondigt samenwerking met autofabrikant aan op het gebied van duurzaamheid en de toeleveringsketen

ASHLAND, Kentucky--(BUSINESS WIRE)--Braidy Atlas ("Braidy") heeft de formulering van een roadmap voor samenwerking met BMW Group ("BMW") aangekondigd op het gebied van duurzaamheid en technische kwalificatie voor de toekomstige levering van aluminium platen voor auto's uit de series 5000x en 6000x. In dit kader is ook een uitgebreide strategie voor "closed-loop"-recycling uitgewerkt, waarin de logistiek optimale locatie van Braidy Atlas in Ashland, Kentucky, relatief dicht bij de productielocatie van BMW in Spartanburg, South Carolina, wordt benut.

Braidy Atlas heeft onlangs zijn voornemen aangekondigd om de eerste Noord-Amerikaanse walserij te worden die vanaf het begin van het proces 100% groene inputs gebruikt. Braidy heeft als eerste Amerikaanse walserij een vergunning op basis van lage luchtemissies gekregen van het Amerikaanse federale milieuagentschap en heeft als doel 20% minder emissies uit te stoten dan zijn concurrenten.

Craig Bouchard, algemeen directeur van Braidy zei hierover: "BMW is een belangrijke klant. Dankzij onze kosteneffectieve, kwalitatief hoogwaardige en koolstofarme manier van werken, kan het bedrijf nu de kosten van zijn wereldwijde toeleveringsketen aanzienlijk terugdringen."

Lord Gregory Barker, bestuursvoorzitter van EN+ en benoemd als medevoorzitter van Braidy Atlas, zei hierover het volgende: "Deze revolutionaire samenwerking is nog maar het begin van meer kansen, aangezien we het meest kwalitatief hoogwaardige aluminium combineren met de meest koolstofarme inhoud ooit. Op deze manier stellen we een interessante nieuwe standaard, niet alleen voor Noord-Amerika, maar voor de branche wereldwijd."

Over Braidy Atlas:

Braidy Atlas, een partnerschap tussen het in Ashland, Kentucky, gevestigde Braidy Industries en United Company RUSAL, is de eerste volledig nieuwe Amerikaanse walserij in 37 jaar.

Braidy Atlas is ook de eerste Noord-Amerikaanse walserij die exclusief gebruik zal maken van eersteklas, kwalitatief hoogwaardige, koolstofarme grondstoffen voor aluminium.

Braidy Atlas is de eerste speler in de zware industrie die inzet op betaalbare duurzaamheid door middel van de "gouden driehoek": producten met de laagste kosten, de hoogste kwaliteit en het laagste koolstofvoetafdruk.

