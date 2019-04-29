寶僑與合作夥伴攜手改善棕櫚油供應鏈的環境影響以及小型農戶的生計

寶僑「使命2030」專注於品牌、供應鏈、社會及我們的員工，以促進並鼓勵對環境和社會的正面影響。（圖片：美國商業資訊）

為進一步推進其創造永續未來的承諾，寶僑宣佈與馬來西亞供應鏈創新學院(MISI)、國際植物營養研究所(IPNI)和雅苒國際建立新的合作關係，以幫助改善寶僑馬來西亞棕櫚供應鏈內小型農戶的生計。（圖片：美國商業資訊）

為進一步推進其創造永續未來的承諾，寶僑宣佈與馬來西亞供應鏈創新學院(MISI)、國際植物營養研究所(IPNI)和雅苒國際建立新的合作關係，以幫助改善寶僑馬來西亞棕櫚供應鏈內小型農戶的生計。（圖片：美國商業資訊）

辛辛那提--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--為慶祝「地球週」並進一步推進其創造永續未來的承諾，寶僑公司(Procter & Gamble Company, NYSE:PG)宣佈與馬來西亞供應鏈創新學院(MISI)、國際植物營養研究所(IPNI)和雅苒國際(Yara International)建立新的合作關係，以幫助改善寶僑馬來西亞棕櫚供應鏈內小型農戶的生計。在2015年至2018年成功試行之後，該公司將進一步擴大計畫範圍，繼續與獨立棕櫚油小型農戶合作，透過培訓和落實一流且更具永續性的農耕方法，幫助他們增加整體果實產量。

寶僑致力於負責任地採購棕櫚，並已宣佈將改善棕櫚油小型農戶的生計作為該公司的「使命2030」(Ambition 2030)環境永續發展目標之一。如今，小型農戶在全球棕櫚油供應中約佔40%，儘管如此，許多小農的知識或是取得農業資源的管道都非常有限，無法幫助自身擴大作物產量。

試行計畫著重於對馬來西亞柔佛(Johor)約2000名小農的基本能力進行評估。在試行成功的基礎上，該計畫將逐步擴大，創建250個學習農場，整合至以寶僑為首的創新系統中。這些農場將成為社區資源中心，在未來五年內向多達一萬名小農傳授和傳播良好農業規範。目標是將產量提高30-50%，改善小農的生計，並確保永續耕作方式在寶僑棕櫚油供應鏈中的積極落實。

寶僑化學製品(P&G Chemicals)副總裁Jack Ryan表示：「我們相信，我們能夠成為善的力量和成長的力量。這項計畫說明了我們對於推動長期永續發展措施的承諾。我們在馬來西亞所做的一切讓我們深感自豪，因為無論是對當地社區，抑或是對我們所服務的希望獲得更具永續性產品的全球消費者而言，這都是正確的事。」

這250個學習農場的農戶們將能夠直接獲得農藝專家和永續發展領域官員的幫助，並獲得實作技術諮詢支援。他們將共同努力實施一流的農場作業管理，包括收割最佳化、養分計畫和預算管理等。相對的，這些小農將充當資源培訓師，將這些知識傳授給各自社區的其他農戶。

寶僑認為，此舉將幫助小農朝著正確的方向發展，並幫助他們獲得長期的成功。小農、油棕櫚加工廠商和肥料供應鏈有著共同的既有利益，這為這一系統的永續發展奠定了基礎。其目的是提高農場生產力，迎合對於永續性棕櫚油和棕櫚仁油的持續需求。

關於寶僑

寶潔服務全球消費者。該公司擁有最強大且值得信賴的優質一流品牌組合之一，這些品牌包括：好自在®(Always®)、香必飄®(Ambi Pur®)、Ariel®、Bounty®、Charmin®、Crest®、Dawn®、Downy®、Fairy®、Febreze®、Gain®、吉列®(Gillette®)、海倫仙度絲®(Head & Shoulders®)、蘭諾®(Lenor®)、Olay®、歐樂-B®(Oral-B®)、幫寶適®(Pampers®)、潘婷®(Pantene®)、SK-II®、汰漬®(Tide®)、Vicks®和Whisper®。寶僑品牌在全球約70個國家設有業務部門。請造訪http://www.pg.com瀏覽有關寶僑及其品牌的最新新聞和資訊。

關於MISI（馬來西亞供應鏈創新學院）

馬來西亞供應鏈創新學院(MISI)位於馬來西亞吉隆坡附近的莎阿南(Shah Alam)，是麻省理工學院全球SCALE（供應鏈和物流卓越）網路中的六家中心之一。MISI是麻省理工學院(MIT)和馬來西亞政府推出的合作計畫。麻省理工學院全球SCALE網路是由首屈一指的尖端研究與教育組織組成的國際聯盟，致力於促進全球供應鏈與物流創新的發展和傳播。

關於雅苒

雅苒不斷累積知識以盡職盡責地哺育世界和保護地球，並實現我們的願景：合作的社會；沒有饑餓的世界，和受到尊重的地球。為了履行這些承諾，我們率先為精準農業開發數位農業工具，並與整個食品價值鏈中的合作夥伴密切合作，以開發更加氣候友好型的作物營養解決方案。 此外，我們專注於永續礦質肥料的生產，同時我們也致力於創造多元化，包容的公司文化，以促進員工，承包商，業務合作夥伴和整個社會的安全和誠信。雅苒成立於1905年，解決了歐洲當時日漸嚴重的饑荒問題。如今，雅苒的腳步已經遍佈全球各地，擁有17,000名員工，業務遍佈60多個國家。2018年，雅苒公佈的營收為129億美元。www.yara.com

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