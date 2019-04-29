宝洁与合作伙伴携手改善棕榈油供应链的环境影响以及中小农户的生计

宝洁“使命2030”专注于品牌、供应链、社会及我们的员工，以促进并鼓励对环境和社会做出积极的影响。（图示：美国商业资讯）

为进一步推进其创造可持续未来的承诺，宝洁宣布与马来西亚供应链创新学院(MISI)、国际植物营养研究所(IPNI)和雅苒国际达成一项新的合作，以帮助改善宝洁马来西亚棕榈供应链中小农户的生计。（图示：美国商业资讯）

为进一步推进其创造可持续未来的承诺，宝洁宣布与马来西亚供应链创新学院(MISI)、国际植物营养研究所(IPNI)和雅苒国际达成一项新的合作，以帮助改善宝洁马来西亚棕榈供应链中小农户的生计。（图示：美国商业资讯）

辛辛那提--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--为庆祝“地球周”并进一步推进其创造可持续未来的承诺，宝洁公司(Procter & Gamble Company, NYSE:PG)宣布与马来西亚供应链创新学院(MISI)、国际植物营养研究所(IPNI)和雅苒国际(Yara International)达成一项新的合作，以帮助改善宝洁马来西亚棕榈供应链中小农户的生计。在2015年至2018年成功开展试点之后，该公司将进一步扩大计划范围，继续与独立棕榈油小农户开展合作，通过培训和落实一流的、更具可持续性的农业实践帮助他们提高整体果实产量。

宝洁致力于负责任地采购棕榈，并已宣布将改善棕榈油小农户的生计作为公司“使命2030”(Ambition 2030)环境可持续发展目标其中之一。如今，小农户在全球棕榈油供应中占比约40%，尽管如此，许多小农户的知识或是获取农业资源的渠道都非常有限，无法帮助自身最大限度地提高作物产量。

试点计划着重于对马来西亚柔佛(Johor)约2000名小农户的基本能力进行评估。在试点成功的基础上，计划将逐步扩大，创建250个学习农场，整合入以宝洁为首的创新系统中。这些农场将作为社区资源中心，在未来五年内面向多达一万名小农户传授和传播良好的农业实践。目标是令产量提高30-50%，改善小农户的生计，并确保可持续性实践在宝洁棕榈油供应链中的积极落实。

宝洁化工(P&G Chemicals)副总裁Jack Ryan表示：“我们相信，我们能够成为实现美好和发展的推动力。这项计划印证了我们对于推进长期可持续发展举措的承诺。我们在马来西亚所做的一切让我们深感自豪，因为无论是对当地社区，抑或是对我们所服务的希望获得更具可持续性产品的全球消费者而言，我们所做的都是正确的事情。”

这250个学习农场的农户们将能够直接获得农艺专家和可持续发展领域官员的帮助，并获得实训技术咨询支持。他们将共同努力实施一流的农场运营管理方法，包括收割优化、养分计划和预算管理等。最为回报，这些小农户将作为资源培训师，将这些知识传授给各自社区的其他农户们。

宝洁认为，此举将帮助小农户朝着正确的方向发展，并帮助他们获得长期的成功。小农户、油棕榈加工厂商和肥料供应链有着共同的既有利益，这为这一系统的可持续发展奠定了基础。其目的是提高农场生产力，满足对于可持续性棕榈油和棕榈仁油的不断需求。

关于宝洁

宝洁服务全球消费者。该公司拥有最强大的值得信赖的优质领先品牌组合之一，这些品牌包括：好自在®(Always®)、香必飘®(Ambi Pur®)、碧浪®(Ariel®)、Bounty®、Charmin®、佳洁士®(Crest®)、Dawn®、Downy®、Fairy®、纺必适®(Febreze®)、Gain®、吉列®(Gillette®)、海飞丝®(Head & Shoulders®)、兰诺®(Lenor®)、玉兰油®(Olay®)、欧乐-B®(Oral-B®)、帮宝适®(Pampers®)、潘婷®(Pantene®)、SK-II®、汰渍®(Tide®)、Vicks®和护舒宝®(Whisper®)。宝洁品牌在全球约70个国家设有业务部门。请访问http://www.pg.com浏览有关宝洁及其品牌的最新新闻和信息。

关于MISI（马来西亚供应链创新学院）

马来西亚供应链创新学院(MISI)位于马来西亚吉隆坡附近的莎阿南(Shah Alam)，是麻省理工学院全球SCALE（供应链和物流卓越）网络中六家中心其中之一。MISI是麻省理工学院(MIT)和马来西亚政府推出的合作项目。麻省理工学院全球SCALE网络是由领先的尖端研究与教育组织组成的国际联盟，致力于促进全球供应链与物流创新的发展和传播。

关于雅苒

雅苒不断积累知识以尽职尽责地哺育世界和保护地球，并实现我们的愿景：一个协作的社会；一个没有饥饿的世界，和一个受到尊重的地球。为了履行这些承诺，我们率先为实现精准农业开发了数字化农业工具，并与整个食品价值链中的合作伙伴密切合作，以开发更具气候友好型的作物营养解决方案。 此外，我们专注于可持续矿质肥料的生产，同时我们也致力于创造一个多元化，包容的公司文化，以促进员工，承包商，业务合作伙伴和整个社会的安全和诚信。雅苒成立于1905年，解决了欧洲当时愈发严重的饥荒问题。如今，雅苒的脚步已经遍布全球各地，拥有17,000名员工，业务遍布60多个国家。2018年，雅苒公布营收为129亿美元。www.yara.com

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