Braidy Atlas 宣布与汽车制造商合作，聚焦于可持续性和供应链

肯塔基州 Ashland--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Braidy Atlas（“Braidy”）宣布，其已与宝马集团（“宝马”）就 5000x 和 6000x 系列汽车铝板的未来供应的可持续性和技术/资格合作制定了一个里程碑计划。其中包括一个全面的闭环回收策略，利用 Braidy Atlas 在肯塔基州 Ashland 的物流最优位置，并靠近宝马在南卡罗来纳州 Spartanburg 的汽车生产厂。

Braidy Atlas 最近宣布，它打算成为北美第一家从一开始就使用 100% 绿色投入的轧材生产商。作为美国第一家获得美国环保署 (EPA) 颁发的低排放空气许可证的轧材生产商，Braidy 的目标是比竞争对手减排 20%。

Braidy 首席执行官 Craig Bouchard 表示：“我们的低成本、高质量、低碳足迹，使作为关键客户的宝马在全球供应链成本方面有了大幅改善。”

EN+ 执行主席、Braidy Atlas 任命的联合主席 Gregory Barker 勋爵说：“这一开创性的合作只是机遇的开始，因为我们有竞争力地把最高质量的铝和最低碳含量结合起来，从而不仅为北美，而且为我们的全球行业设定了一个令人兴奋的新标准。”

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关于 Braidy Atlas：

Braidy Atlas 是总部位于肯塔基州 Ashland 的 Braidy Industries 和 United Company RUSAL 建立的一家合伙企业，是 37 年来美国第一家新建的绿色轧材生产商。

Braidy Atlas 也是北美第一家完全使用优质低碳优质铝原料的工厂。

Braidy Atlas 是首个通过其拥有成本最低、质量最高、碳足迹最低“金三角”的产品，致力于实现可负担的可持续性的重工业企业。

更多信息敬请访问 www.braidy.com。