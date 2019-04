Parceiros da P&G melhoram o impacto ambiental e a subsistência de pequenos produtores na cadeia de fornecimento de óleo de palma

P&G's Ambition 2030 focuses on our brands, supply chain, society and our employees to enable and inspire positive impact for the environment and society. (Graphic: Business Wire)

At P&G, we are unequivocally committed to the responsible sourcing of palm and we are using our innovation strength to drive positive change in the industry.

To further our commitment to drive a more sustainable future, P&G has announced a new collaboration with MALAYSIA INSTITUTE FOR SUPPLY CHAIN INNOVATION (MISI), INTERNATIONAL PLANT NUTRITION INSTITUTE (IPNI) and YARA INTERNATIONAL to help improve the livelihood of smallholders within the P&G palm supply chain in Malaysia. (Graphic: Business Wire)

To further our commitment to drive a more sustainable future, P&G has announced a new collaboration with MALAYSIA INSTITUTE FOR SUPPLY CHAIN INNOVATION (MISI), INTERNATIONAL PLANT NUTRITION INSTITUTE (IPNI) and YARA INTERNATIONAL to help improve the livelihood of smallholders within the P&G palm supply chain in Malaysia. (Graphic: Business Wire)

CINCINNATI--(BUSINESS WIRE)--Em comemoração à Semana da Terra e para reforçar seu compromisso de promover um futuro mais sustentável, a Procter & Gamble Company (NYSE:PG) anunciou uma nova colaboração com o Malaysia Institute for Supply Chain Innovation (MISI), o International Plant Nutrition Institute (IPNI) e a Yara International para ajudar a melhorar o sustento dos pequenos produtores da cadeia de fornecimento de palma da P&G na Malásia. Depois de um projeto piloto bem-sucedido realizado entre 2015 e 2018, a empresa está expandindo o programa de parceria com pequenos produtores independentes de óleo de palma para aumentar sua produção total de frutos através do treinamento e implementação das melhores e mais sustentáveis práticas agrícolas.

A P&G está comprometida com o fornecimento responsável de palma e estabeleceu a melhoria da subsistência dos pequenos produtores de óleo de palma como uma das metas de sustentabilidade ambiental da Ambição 2030. Atualmente, os pequenos produtores fornecem cerca de 40% do suprimento mundial de óleo de palma; porém, muitos deles têm conhecimento ou acesso limitados a recursos agrícolas para ajudar a aumentar sua safra.

O foco do projeto piloto foi avaliar a capacidade básica de cerca de 2000 pequenos agricultores no estado de Johor, na Malásia. Em razão do seu sucesso, o programa será expandido para criar 250 fazendas-escola que serão incorporadas em um sistema de inovação mantido pela P&G. Essas fazendas servirão como centros de recursos comunitários para impulsionar a escala e difusão de boas práticas agrícolas para até 10.000 pequenos produtores nos próximos cinco anos. O objetivo é melhorar a produção de 30 a 50%, melhorar a subsistência dos pequenos agricultores e garantir práticas sustentáveis na cadeia de fornecimento de óleo de palma da P&G.

“Acreditamos que podemos ser uma força para o bem e uma força para o crescimento. Este programa ilustra nosso compromisso de realizar esforços de sustentabilidade de longo prazo”, afirmou Jack Ryan, vice-presidente da P&G Chemicals. “Estamos orgulhosos do trabalho que estamos fazendo na Malásia porque é a coisa certa a ser feita para a comunidade local e para os consumidores globais que atendemos, que querem produtos mais sustentáveis.”

Os agricultores das 250 fazendas-escola terão acesso direto a agrônomos e agentes de campo de sustentabilidade e receberão apoio técnico de consultoria prática. Juntos, todos trabalharão para implementar a melhor gestão das operações agrícolas, incluindo otimização de colheita, planos de nutrientes e gestão de orçamento. Em troca, esses pequenos produtores atuarão como instrutores de recursos e vão expandir o esforço para outros agricultores em sua comunidade.

A P&G acredita que esse esforço está ajudando a mobilizar os pequenos produtores na direção certa e está preparando-os para o sucesso em longo prazo. A sustentabilidade do sistema é apoiada em um interesse comum declarado dos pequenos produtores, processadores de óleo de palma e cadeias de fornecimento de fertilizantes. O objetivo é aumentar a produtividade das fazendas e atender à demanda contínua por óleo de palma e óleo de palmiste sustentável.

Sobre a Procter & Gamble

A P&G atende consumidores em todo o mundo com um dos portfólios mais fortes de marcas de liderança confiáveis e de qualidade, incluindo Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Vicks® e Whisper®. A comunidade da P&G inclui operações em aproximadamente 70 países em todo o mundo. Acesse http://www.pg.com para saber das últimas novidades e informações sobre a P&G e suas marcas.

Sobre o MISI (Malaysia Institute for Supply Chain Innovation)

Localizado em Shah Alam, na Malásia, perto de Kuala Lumpur, o Malaysia Institute for Supply Chain Innovation (MISI) é um dos seis centros da MIT Global SCALE (Supply Chain and Logistics Excellence) Network. O instituto foi lançado como uma iniciativa conjunta entre o Massachusetts Institute of Technology (MIT) e o governo da Malásia. A MIT Global SCALE Network é uma aliança internacional de organizações educacionais e de pesquisa de ponta, dedicada ao desenvolvimento e disseminação de inovação global na cadeia de fornecimento e logística.

Sobre a Yara

A Yara expande o conhecimento para alimentar o mundo com responsabilidade, proteger o planeta, cumprir nossa visão de uma sociedade colaborativa, um mundo sem fome e um planeta respeitado. Para atingir esses compromissos, assumimos a liderança no desenvolvimento de ferramentas agrícolas digitais para agricultura de precisão e trabalhamos em estreita colaboração com parceiros em toda a cadeia de valor dos alimentos para desenvolver soluções de nutrição de cultivos ecológicos. Além disso, estamos comprometidos em trabalhar para a produção sustentável de fertilizantes minerais. Promovemos uma cultura aberta de diversidade e inclusão que promove a segurança e a integridade de nossos funcionários, contratados, parceiros de negócios e a sociedade em geral. Fundada em 1905 para resolver a fome emergente na Europa, a Yara tem presença mundial com cerca de 17.000 funcionários e operações em mais de 60 países. Em 2018, a Yara relatou receita de USD 12,9 bilhões. www.yara.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.