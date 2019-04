P&G gaat samenwerkingsverband aan voor verbetering van milieu-impact en levensstandaard van kleine boeren in leveringsketen van palmolie

P&G's Ambition 2030 focuses on our brands, supply chain, society and our employees to enable and inspire positive impact for the environment and society. (Graphic: Business Wire)

To further our commitment to drive a more sustainable future, P&G has announced a new collaboration with MALAYSIA INSTITUTE FOR SUPPLY CHAIN INNOVATION (MISI), INTERNATIONAL PLANT NUTRITION INSTITUTE (IPNI) and YARA INTERNATIONAL to help improve the livelihood of smallholders within the P&G palm supply chain in Malaysia. (Graphic: Business Wire)

To further our commitment to drive a more sustainable future, P&G has announced a new collaboration with MALAYSIA INSTITUTE FOR SUPPLY CHAIN INNOVATION (MISI), INTERNATIONAL PLANT NUTRITION INSTITUTE (IPNI) and YARA INTERNATIONAL to help improve the livelihood of smallholders within the P&G palm supply chain in Malaysia. (Graphic: Business Wire)

CINCINNATI--(BUSINESS WIRE)--Ter ere van de Earth Week en om het belang dat het bedrijf hecht aan een duurzamere toekomst verder te onderstrepen, heeft de Procter & Gamble Company (NYSE: PG) een nieuwe samenwerking aangekondigd met het Malaysia Institute for Supply Chain Innovation (MISI), het International Plant Nutrition Institute (IPNI) en Yara International om te helpen de levensstandaard van kleine boeren in de leveringsketen van palm van P&G in Maleisië te verbeteren. Na de uitvoering van een succesvol proefproject tussen 2015 en 2018 breidt het bedrijf het programma uit, waarbij wordt samengewerkt met onafhankelijke kleine palmolieboeren om hun algehele fruitopbrengsten te verhogen door training en toepassing van "best-in-class" en duurzamere landbouwmethoden.

P&G zet zich in voor de verantwoorde inkoop van palm en heeft de verbetering van de levensstandaard van de kleine palmolieboeren uitgeroepen tot een van de milieuduurzaamheidsdoelen van Ambition 2030. Momenteel verzorgen kleine boeren ongeveer 40% van de palmolievoorziening in de wereld, maar de kennis en toegang tot agrarische hulpbronnen van veel van hen is te beperkt om hun oogst te kunnen maximaliseren.

Het proefproject was gericht op het beoordelen van het basisvermogen van ongeveer 2000 kleine boeren in de staat Johor in Maleisië. Gezien het succes wordt het programma uitgebreid naar 250 leerboerderijen die worden opgenomen in een door P&G geleid innovatiesysteem. Deze boerderijen zullen binnen hun gemeenschap de komende vijf jaar dienen als hulpbronnencentra voor schaalvergroting en de verspreiding van goede landbouwpraktijken onder maximaal 10.000 kleine boeren. Het doel is om de opbrengsten met 30-50% te verhogen, de levensstandaard van de kleine boeren te verbeteren en duurzame praktijken in de leveringsketen voor palmolie van P&G te waarborgen.

"We zijn van mening dat we een kracht voor het goede en een kracht voor groei kunnen zijn. Dit programma illustreert onze betrokkenheid bij het stimuleren van duurzame inspanningen op de lange termijn", aldus Jack Ryan, vicepresident van P&G Chemicals. "We zijn trots op het werk dat we in Maleisië doen, omdat dit goed is voor de lokale gemeenschap en voor de wereldwijde consumenten die we bedienen en die duurzamere producten willen."

De boeren van de 250 leerboerderijen hebben directe toegang tot landbouwkundigen en duurzaamheidsmedewerkers in het veld en worden ondersteund met praktisch technisch advies. Samen zullen ze werken aan de implementatie van een "best-in-class" beheer van boerderijactiviteiten, waaronder oogstoptimalisatie, nutriëntenplannen en budgetbeheer. In ruil daarvoor zullen deze kleine boeren optreden als resource-trainers en de opgedane kennis overbrengen op andere boeren in hun gemeenschap.

Volgens P&G draagt deze inspanning ertoe bij dat de kleine boeren de goede kant op gaan en ze op de lange termijn succes zullen hebben. De duurzaamheid van het systeem wordt ondersteund door een gemeenschappelijk en gedeeld belang van kleine boeren, oliepalmverwerkers en toeleveringsketens voor meststoffen. Het doel is om de productiviteit van de boerderijen te verhogen en tegemoet te komen aan de aanhoudende vraag naar duurzame palmolie en palmpitolie.

Over Procter & Gamble

P&G bedient consumenten over de hele wereld met een van de sterkste portfolio's van vertrouwde merknamen die bekend staan om hun kwaliteit en leiderschap, waaronder Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Vicks® en Whisper®. De P&G-gemeenschap ontplooit operationele activiteiten in circa 70 landen verspreid over de hele wereld. Zie http://www.pg.com voor het laatste nieuws en uitgebreide informatie over P&G en de merken van het bedrijf.

Over MISI (Malaysia Institute for Supply Chain Innovation)

Het Malaysia Institute for Supply Chain Innovation (MISI), gelegen in Shah Alam, Maleisië, nabij Kuala Lumpur, is een van de zes centra in het MIT Global SCALE (Supply Chain and Logistics Excellence) Network. Het instituut werd gelanceerd als een gezamenlijk initiatief tussen het Massachusetts Institute of Technology (MIT) en de regering van Maleisië. Het MIT Global SCALE Network is een internationale alliantie van toonaangevende onderzoeks- en onderwijsorganisaties, gericht op de ontwikkeling en verspreiding van wereldwijde innovatie op het gebied van supply chain en logistiek.

Over Yara

Yara ontwikkelt kennis om de wereld op verantwoorde wijze te voeden en de planeet te beschermen teneinde onze visie van een samenwerkende samenleving, een wereld zonder honger en een gerespecteerde planeet waar te maken. Met dit doel voor ogen hebben we het voortouw genomen bij het ontwikkelen van digitale landbouwhulpmiddelen voor precisielandbouw en werken we nauw samen met partners in de hele voedselwaardeketen om klimaatvriendelijkere gewasvoedingsoplossingen te ontwikkelen. Daarnaast zetten we ons in voor de duurzame productie van minerale meststoffen. We ondersteunen een open cultuur van diversiteit en inclusie, die de veiligheid en integriteit van onze werknemers, contractanten, zakelijke partners en de samenleving in het algemeen bevordert. Yara werd opgericht in 1905 om de opkomende hongersnood in Europa op te lossen en heeft een wereldwijde aanwezigheid met ongeveer 17.000 werknemers en activiteiten in meer dan 60 landen. In 2018 rapporteerde Yara een omzet van 12,9 miljard USD. www.yara.com

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.