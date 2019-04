P&G stringe partnership per migliorare l’impatto ambientale e i mezzi di sussistenza dei coltivatori diretti nella supply chain dell’olio di palma

P&G's Ambition 2030 focuses on our brands, supply chain, society and our employees to enable and inspire positive impact for the environment and society. (Graphic: Business Wire)

At P&G, we are unequivocally committed to the responsible sourcing of palm and we are using our innovation strength to drive positive change in the industry.

To further our commitment to drive a more sustainable future, P&G has announced a new collaboration with MALAYSIA INSTITUTE FOR SUPPLY CHAIN INNOVATION (MISI), INTERNATIONAL PLANT NUTRITION INSTITUTE (IPNI) and YARA INTERNATIONAL to help improve the livelihood of smallholders within the P&G palm supply chain in Malaysia. (Graphic: Business Wire)

CINCINNATI--(BUSINESS WIRE)--Per celebrare la Settimana della Terra e rafforzare il proprio impegno a contribuire a un futuro più sostenibile, Procter & Gamble Company (NYSE:PG) ha annunciato una nuova collaborazione con il Malaysia Institute for Supply Chain Innovation (MISI), l’International Plant Nutrition Institute (IPNI) e Yara International volta a migliorare i mezzi di sussistenza dei coltivatori diretti operanti nella supply chain di P&G dell’olio di palma in Malesia. Dopo aver condotto con successo un programma pilota tra il 2015 e il 2018, P&G sta espandendo il programma di collaborazione con coltivatori diretti che producono olio di palma per aumentare la resa delle loro piante tramite corsi di formazione e l’attuazione di prassi agricole avanzate e più sostenibili.

P&G è impegnata nell’approvvigionamento responsabile dell’olio di palma e ha dichiarato il miglioramento dei mezzi di sussistenza dei coltivatori diretti uno dei propri obiettivi di sostenibilità ambientale nell’ambito del programma Ambition 2030. Oggi, i coltivatori diretti forniscono circa il 40% dell’olio di palma prodotto in tutto il mondo, tuttavia molti di loro hanno conoscenze o accesso limitati alle risorse agricole necessarie per massimizzare le colture.

Il programma pilota è stato concepito per valutare la capacità base di circa 2000 coltivatori diretti nello Stato di Johor, in Malesia, ed è stato coronato dal successo, per cui è in fase di espansione allo scopo di creare 250 piccole aziende agricole “apprendiste” che saranno integrate nel sistema per l’innovazione gestito da P&G e che opereranno da centri risorse per le comunità locali al fine di dare impulso a economie di scala e alla diffusione di buone prassi agricole per un certo numero di coltivatori diretti – fino a 10.000 – entro i prossimi cinque anni. L’obiettivo è migliorare sia le rese del 30-50% che i mezzi di sussistenza dei coltivatori diretti oltre a garantire prassi sostenibili nella supply chain di P&G dell’olio di palma.

“Crediamo di poter essere una forza positiva e promotrice di crescita. Questo programma illustra il nostro impegno a condurre programmi per la sostenibilità a lungo termine”, spiega Jack Ryan, Vice President, P&G Chemicals. “Siamo orgogliosi di quanto stiamo facendo in Malesia perché è la cosa giusta da fare per la comunità locale e per i consumatori globali che serviamo e che richiedono prodotti più sostenibili”.

I possessori delle 250 piccole aziende agricole apprendiste potranno rivolgersi direttamente ad agronomi e funzionari responsabili della sostenibilità per consigli pratici e ricevere assistenza tecnica. Insieme, lavoreranno per attuare prassi avanzate di gestione delle operazioni agricole – ottimizzazione del raccolto, sviluppo di piani per l’utilizzo dei fertilizzanti e amministrazione del budget. Questi coltivatori diretti saranno così in grado di illustrare le risorse disponibili e trasmettere il know-how acquisito ad altre piccole aziende agricole operanti nella stessa comunità locale.

P&G ritiene che questo programma stia aiutando i coltivatori diretti a seguire il percorso adatto per gettare le basi di un successo a lungo termine. Alla base della sostenibilità del sistema c’è un legittimo interesse condiviso di coltivatori diretti, imprese che trattano l’olio di palma e fornitori di fertilizzanti. L’obiettivo è aumentare la produttività delle piccole aziende agricole e soddisfare la richiesta continua di entrambi i tipi di olio di palma, quello ricavato dalla polpa del frutto e quello ricavato dal nocciolo.

