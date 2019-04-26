Velodyne Lidar和尼康宣佈達成Velodyne雷射雷達感測器量產協定

加州聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Velodyne Lidar, Inc.今日宣佈與尼康株式會社(Nikon Corporation)達成協議，尼康旗下子公司Sendai Nikon Corporation將為Velodyne生產雷射雷達感測器，計畫於2019年下半年開始量產。此次合作將進一步強化Velodyne的製造計畫，並擴大其在全球雷射雷達感測器市場的領先地位。

Velodyne Lidar總裁兼業務發展長Marta Hall表示：「我們的高性能雷射雷達感測器投入量產是推動Velodyne近期擴大北美、歐洲和亞洲銷售計畫的關鍵。此次合作將鞏固Velodyne在設計、生產和銷售雷射雷達並在全球部署方面的領導地位。多年來，Velodyne一直在改善雷射雷達技術，並生產數千台適用於自動駕駛汽車(AV)和先進駕駛輔助系統(ADAS)的雷射雷達裝置。我們的目標是攜手尼康等製造合作夥伴生產數百萬台雷射雷達。」

Velodyne是為汽車產業提供雷射雷達感測器的領先供應商，在全球擁有逾250家客戶。

隨著雷射雷達的銷售在其他新興市場擴張，除AV和ADAS之外，Velodyne還將利用尼康的大規模製造實力。受到與尼康的合作夥伴關係推動，Velodyne的低成本雷射雷達解決方案將造福眾多業務領域，包括機器人、安全、測繪、農業和無人機(UAV)。

Hall表示：「與精密製造專家尼康合作，是我們朝著降低雷射雷達產品成本邁出的重要一步。尼康以精於相機量產而著稱，同時保持高標準的性能和無與倫比的品質。Velodyne和尼康將在雷射雷達量產時共同關注細節和品質。雷射雷達感測器在保持最高水準的同時，還需讓全球客戶得到更實惠的價格。」

尼康於去年對Velodyne投資2500萬美元，現在的目標是將尼康的光學和精密科技與Velodyne的雷射雷達感測器技術緊密結合。自投資以來，兩家公司一直在研究建立商業聯盟的可能性，包括在科技開發和製造方面的合作。

此製造協定代表Velodyne/尼康商業聯盟的初始階段。兩家公司將繼續探討更廣泛、多面向的商業聯盟領域。

關於Velodyne Lidar

Velodyne致力於為自動駕駛和駕駛輔助提供最智慧、最強大的雷射雷達解決方案。Velodyne創立於1983年，總部位於加州聖荷西，以其突破性的雷射雷達感測器技術組合而聞名於世。2005年，Velodyne的創辦人兼執行長David Hall發明了即時環景雷射雷達系統，徹底改變了汽車、新運輸方式、測繪、機器人和保安領域的感知和自主性。Velodyne的高性能產品系列包括廣泛的感測解決方案，例如具有成本效益的Puck™、多功能型Ultra Puck™、完美的L4-L5自主駕駛Alpha Puck™、超廣角VelaDome™、經ADAS最佳化的Velarray™以及駕駛輔助用開創性軟體Vella™。如欲瞭解有關雷射雷達的更多詳情，敬請造訪Velodyne的Lidar 101網頁。

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