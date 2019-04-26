Velodyne Lidar和尼康宣布达成Velodyne激光雷达传感器量产协议

加州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Velodyne Lidar, Inc.今日宣布与尼康株式会社(Nikon Corporation)达成协议。根据协议，尼康旗下子公司Sendai Nikon Corporation将为Velodyne生产激光雷达传感器，计划于2019年下半年开始量产。此次合作将进一步深化Velodyne的制造计划，并巩固其在全球激光雷达传感器市场的领先地位。

Velodyne Lidar总裁兼首席业务发展官Marta Hall表示：“我们的高性能激光雷达传感器投入量产是推动Velodyne近期扩大北美、欧洲和亚洲销售计划的关键。通过此次合作，Velodyne将巩固其在设计、生产和销售激光雷达并实现全球部署方面的领导地位。多年来，Velodyne一直在完善激光雷达技术，并生产数千台适用于自动驾驶汽车(AV)和高级驾驶辅助系统(ADAS)的激光雷达装置。我们的目标是携手尼康等制造合作伙伴生产数百万台激光雷达。”

Velodyne是面向汽车行业提供激光雷达传感器方面的领先供应商，在全球拥有逾250家客户。

随着激光雷达的销售在其他新兴市场扩张，除AV和ADAS之外，Velodyne还将利用尼康的大规模制造实力。通过与尼康的合作并首次推动，Velodyne的低成本激光雷达解决方案将使大量业务细分领域受益，包括机器人、安全、测绘、农业和无人机(UAV)。

Hall表示：“与精密制造专家尼康合作，是我们朝着降低激光雷达产品成本迈出的重要一步。尼康以精于相机量产而著称，同时保持高标准的性能和无与伦比的质量。Velodyne和尼康将在激光雷达量产时共同关注细节和质量。激光雷达传感器在保持最高水准的同时，还需让全球客户得到更实惠的价格。”

尼康于去年在Velodyne投入了2500万美元，当前的目标是将尼康的光学和精密技术与Velodyne的激光雷达传感器技术紧密结合。自投资以来，两家公司一直在研究建立商业联盟的可能性，包括技术开发和制造方面的合作。

此制造协议代表了Velodyne/尼康商业联盟的初始阶段。两家公司将继续探讨更广泛、多方面的商业联盟领域。

关于Velodyne Lidar

Velodyne致力于为自动驾驶和驾驶辅助提供最智能、最强大的激光雷达解决方案。Velodyne始创于1983年，总部位于加州圣何塞，以其突破性的激光雷达传感器技术组合而闻名于世。2005年，Velodyne的创始人兼首席执行官David Hall发明了实时环绕视图激光雷达系统，彻底改变了面向汽车、新出行方式、测绘、机器人和安防领域的感知和自主性。Velodyne的高性能产品系列包括广泛的传感解决方案，例如具有成本效益的Puck™、多功能型Ultra Puck™、完美的L4-L5自主驾驶Alpha Puck™、超广角VelaDome™、经ADAS优化的Velarray™以及驾驶辅助用开创性软件Vella™。如需了解有关激光雷达的更多详情，敬请访问Velodyne的Lidar 101网页。

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