HFF regelt financiering van € 30 miljoen voor een monumentaal kantoorgebouw in Rotterdam, Nederland

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--HFF Real Estate Limited (HFF) heeft vandaag aangekondigd dat het een financiering van 30 miljoen euro heeft geregeld voor Weena 200, een kantoorgebouw met een oppervlakte van ruim 16.000 vierkante meter in Rotterdam, Nederland.

HFF adviseerde neo capital (neo), de in Londen gevestigde vastgoedbelegger en vermogensbeheerder, over de acquisitielening van vijf jaar met variabele rente.

Weena 200 is gelegen in het hart van het centrale zakendistrict van Rotterdam, in de directe nabijheid van Rotterdam Centraal Station, het op twee na grootste treinstation van Nederland, en biedt toegang tot de lokale metro-, tram- en busroutes. Het zeer prominente gebouw is in 2016 gerenoveerd en is voor 81% verhuurd aan 30 verschillende huurders die actief zijn in 20 bedrijfssectoren, waaronder onroerend goed, scheepvaart, gezondheidszorg en serviced office-sector.

Het schuldplaatsingsteam van HFF die de kredietnemer vertegenwoordigt, werd geleid door algemeen directeur Claudio Sgobba en directeur Andrew Hornblower.

"Als een van onze belangrijke klantrelaties zijn we erg blij dat we in de afgelopen 24 maanden onze derde financiering namens neo capital hebben voltooid," zei Sgobba. "Ze identificeren en presteren consistent op aantrekkelijke kansen die inkomsten genereren met een sterk voordeel. Het bedrijfsplan van Neo capital is symbolisch voor hun expertise op het gebied van vermogensbeheer, aangezien hun praktijkgerichte inspanningen leiden tot een verhoging van de verhuur met 33% gedurende de eerste jaren van het eigendom. Als resultaat van hun succes heeft de uitstekende reputatie van Neo hun ertoe aangezet een vooraanstaande wereldwijde beleggingsbeheerder te worden met activiteiten in Europa, Noord-Amerika en het Midden-Oosten."

Deborah Watt, hoofd vastgoed bij neo capital, voegde eraan toe: "We zijn erg blij dat we ons eerste commerciële bezit in Nederland hebben verworven met de aankoop van Weena 200. Het bevindt zich op een toplocatie met fantastische bereikbaarheid en wordt verhuurd aan een reeks huurders die een goede gevarieerde inkomstenstroom produceren. Het gebouw is onlangs gerenoveerd en is daarom aantrekkelijk voor nieuwe huurders en biedt potentieel voor huurgroei. Dit is precies het type activa waar neo capital in wil investeren, een goede locatie, goede bereikbaarheid, goede huurders en die ons de mogelijkheid bieden als activabeheerders om de activa voor de verbetering van onze huurders te verbeteren en te ontwikkelen."

Over neo capital

neo capital is een onafhankelijk beleggingsadvies- en vermogensbeheerbedrijf dat in 2015 is opgericht. Het heeft wereldwijd ongeëvenaarde toegang tot zeer vermogende particulieren en heeft $ 700 miljoen aan vermogen in beheer. Het bedrijf heeft verschillende projecten lopen in West-Europa en de VS en streeft ernaar zijn beheerd vermogen (AUM, Assets under Management) te verdubbelen tot $ 1,4 miljard.

De filosofie van neo capital is om het allerbeste beleggingsadvies aan klanten te bieden, zodat ze een positie kunnen verwerven in de Amerikaanse en Europese vastgoedmarkten.

Over HFF

HFF en zijn dochterondernemingen opereren vanuit 26 kantoren en zijn een toonaangevende aanbieder van diensten op het gebied van commercieel vastgoed en kapitaalmarkten voor de wereldwijde commerciële vastgoedsector. HFF biedt, samen met zijn dochterondernemingen, klanten een volledig geïntegreerd kapitaalmarktenplatform, met inbegrip van schuldplaatsing, beleggingsadvies, aandelenplaatsing, fondsenmarketing, fusies en overnames en bedrijfsadvies, verkoop van leningen en dienstverlening voor leningen. HFF, HFF Real Estate Limited, HFF Securities L.P. en HFF Securities Limited zijn het eigendom van HFF, Inc. (NYSE: HF). Bezoek voor meer informatie hfflp.com of volg HFF op Twitter @HFF.

