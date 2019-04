Garth Brooks maakt debuut met mobiele game - Words With Friends, kondigt de laatste voorverkoop aan van The Legacy Collection

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Vandaag kondigde Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA), wereldleider in interactief entertainment, een samenwerkingsverband aan met Garth Brooks, voor het populaire spel, Words With Friends 2. Met de aftrap van een maandenlange viering van het 10-jarige jubileum van de game-franchise, en Brooks ongekende carrière als artiest, zullen spelers en fans kunnen genieten van Garth-game-activiteiten en voortdurende aankondigingen die vandaag van start gegaan zijn met de onthulling van ‘Journey’ (Reis) als het game ‘Word of the Year’ (Woord van het Jaar).

Garth Brooks en Words With Friends vieren hun mijlpalen in 2019 door fans nieuwe manieren te geven om te communiceren met Garth en het spel. Op 1 mei zal Brooks medepresentator zijn van Words With Friends LIVE, de dagelijkse trivia game-uitzending van Words With Friends 2. Gelijktijdig zal, om 16:00 uur Pacific Time, de LAATSTE voorverkoop voor de speciaal genummerde versies van The Legacy Collection van start gaan. The Legacy Collection is Brooks vinyl-boxset bestaande uit zeven disks die een eerbetoon zijn aan zijn hele carrière. Volg Garth hier om op de hoogte te blijven van de start van de voorverkoop wanneer hij live is op GarthBrooks.com/vinyl. De eerdere voorverkopen voor de boxset waren binnen enkele uren uitverkocht, waarbij tijdens de eerste voorverkoop voor de collectie binnen 18 uur 420.000 vinyls verkocht werden.

“Al jarenlang brengt Words With Friends de wereld samen om te spelen en relaties op te bouwen tussen familieleden, vreemden en vrienden,” aldus Brooks. “Hun REIS leidt hen die tegen elkaar spelen. Ik ben een grote fan en speler van Words With Friends en dit heeft een positieve invloed op de relatie met mijn familie en vrienden. Het is een eer om met hen te mogen samenwerken om de woorden LIEFDE, MUZIEK en EENHEID te verspreiden.”

“Garths ongelooflijk populaire muziekcatalogus en volgepakte stadions brengen miljoenen mensen over de hele wereld samen,” aldus Bernard Kim, directeur van Publishing bij Zynga. “We zijn trots en vereerd dat Words With Friends een krachtig nieuw platform zal zijn voor Garth, waar hij met fans en mede-artiesten in contact kan komen, in aanvulling op de vele vriendschappen die uit het spel zijn voortgekomen. 2019 is een belangrijk jaar voor Garth en Word With Friends - evenals een ‘Vriendjaardag’ voor de vele relaties die door het spel gemaakt worden.”

Garth Brooks die in 1989 zijn titelloze debuutalbum publiceerde, heeft vele records op het gebied van opnames en live-optredens gedurende zijn carrière in countrymuziek verbroken. Brooks is de eerste en enige artiest die zes keer de CMA Award ‘Entertainer of the Year’ gewonnen heeft en hij is ook de eerste artiest die ooit 7 Diamond Awards ontvangen heeft voor zeven albums. Met meer dan 148 miljoen verkochte albums is hij de meest verkochte soloartiest in de Amerikaanse geschiedenis. Brooks, die opgenomen is in de International Songwriters Hall of Fame, de Nashville Songwriters Hall of Fame, de Country Music Hall of Fame en de Musicians Hall of Fame, heeft elke onderscheiding ontvangen die door de platenindustrie kan worden uitgereikt. Al zijn 2019 stadiontours hebben bezoekersrecords gebroken, en dat na een drie-en-een-half jaar durende wereldtournee, dat gerangschikt is als de grootste Noord-Amerikaanse tournee ooit.

Meld je op woensdag 1 mei tussen 18:15 PT / 21:15 ET aan op Words With Friends 2 om aanwezig te zijn bij Garth Brooks Words With Friends LIVE-debuut. Words With Friends 2 is gratis te downloaden via de App Store voor iPhone en iPad, en via Google Play voor Android-toestellen.

Controleer voor het laatste nieuws en het verkrijgen van updates de website www.wordswithfriendslive.com of volg ons op Twitter, Instagram, en Facebook.

Over Words With Friends

Words With Friends, gelanceerd in 2009, slechts een jaar na de lancering van de AppStore, is het belangrijkste sociale mobiele woordspel in de Verenigde Staten geworden. Sinds het allereerste begin is het spel uitgebreid naar nieuwe platforms zoals Facebook Messenger, heeft het een vervolg gelanceerd met Words With Friends 2, en heeft het een innovatieve nieuwe speelwijze geïntroduceerd met een dagelijkse ‘game-in-een-game’ trivia-show, Words With Friends LIVE. Dit decennium-lange succes is mogelijk gemaakt door de relaties tussen spelers die tot stand gekomen zijn door snelle en slimme woordspelingen die deel zijn gaan uitmaken van de levens van de fans.

Over Zynga

Zynga is een wereldleider in interactief entertainment met een missie om de wereld via games te verbinden. Tot op heden hebben meer dan een miljard mensen de franchises van Zynga gespeeld, waaronder CSR Racing™, Empires & Puzzles™, Merge Dragons!™, Words With Friends™ en Zynga Poker™. Zynga’s games zijn beschikbaar in meer dan 150 landen en kunnen wereldwijd op sociale platforms en mobiele apparaten worden gespeeld. Het bedrijf, opgericht in 2007, heeft zijn hoofdkantoor in San Francisco en heeft studio's in de Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, India, Turkije en Finland. Ga voor meer informatie naar www.zynga.com of volg Zynga op Twitter en Facebook.

